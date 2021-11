200 Megapixel und Zukunfts-SoC: Wird das Xiaomis nächstes Smartphone?

Das Xiaomi 12 wurde noch nicht einmal angekündigt und schon gibt es die ersten Leaks. Vor allem die Premium-Versionen des nächsten Xiaomi-Flaggschiffs – Xiaomi 12 Ultra und Xiaomi 12 Ultra Enhanced – stehen dabei im Fokus. Wagt Xiaomi sich dabei an 200 Megapixel und an den Snapdragon 898?

Xiaomi 12 Ultra und Xiaomi 12 Ultra Enhanced Codes durchgesickert

Leak verrät Einzelheiten zu den technischen Daten

Die Smartphones werden möglicherweise nie in Europa auf den Markt kommen

Das Xiaomi 12 wird in China nicht vor Dezember erwartet und in Europa wahrscheinlich ein oder zwei Monate später. Wie schon beim Xiaomi Mi 11 und Xiaomi Mi 11 Ultra aus dem letzten Jahr sind angeblich zwei Modelle geplant, die separat auf den Markt kommen sollen: das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Ultra.

Aber die auf Xiaomi spezialisierte Website Xiaomiui erklärt in einem Artikel vom 16. November, dass sie Teile des Codes gefunden hat, die die Existenz eines dritten Modells namens Xiaomi 12 Ultra Enhanced bestätigen. Basieren soll es auf demselben ROM und demselben Quellcode wie das 12 Ultra. Die beiden Ultra-Modelle des Xiaomi 12 tragen die Codenamen Thor und Loki, wie Xiaomiui berichtet.

Die Seite erklärt, dass beide Smartphones von einem Snapdragon 898 (Snapdragon 8 Gen 1) angetrieben werden, genau wie das Basismodell, das Xiaomi 12. Was das Kameramodul angeht, so wird die Xiaomi-12-Ultra-Reihe entweder ein 50-MP-Hauptobjektiv auf Basis des Samsung GN5 Sensors oder ein 200-MP-Objektiv mit einem Samsung Isocell HP1 Sensor, wie beim Galaxy S22, beinhalten. Auch das sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings Spekulationen.

Neben der Hauptkamera gibt es bei beiden Geräten mindestens drei weitere 48-MP-Objektive, darunter ein Teleobjektiv mit 10-fach Zoom. Ein weiterer Leak deutet darauf hin, dass Xiaomi für sein kommendes Xiaomi 12 Ultra eine Partnerschaft mit Leica eingegangen ist.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Xiaomi-12-Ultra-Reihe nur auf dem chinesischen Markt erhältlich sein wird. Sollte – wie beim Mi 11 Ultra im letzten Jahr – ein Start in Deutschland anstehen, wird das jedoch nicht vor dem zweiten Quartal 2022 passieren.

Was haltet Ihr von den durchgesickerten Informationen? Das Xiaomi Mi 11 Ultra war letztes Jahr ziemlich überzeugend, obwohl es an Raffinesse und Verarbeitungsqualität mangelte. Glaubt Ihr, dass wir hierzulande das "Enhanced"-Modell bekommen werden? Teilt es mir in den Kommentaren mit!