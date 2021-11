Kostenlos für Android & iOS: Diese Premium-Apps sind derzeit gratis

Zweimal pro Woche empfehlen wir Euch Mobile Games und Apps wie Ihr wisst, schauen wir nicht auf Anwendungen oder Spiele, die generell kostenlos sind. Stattdessen schielen wir gierig auf die Premium-Versionen, für die Ihr üblicherweise Kohle hinblättert. Manchmal gibt es diese im Rahmen von Promo-Aktionen kostenlos und genau dann landen sie hier bei uns in der Liste.

Dabei versuchen wir, eine möglichst bunte Mischung zu finden, in der Kinderspiele und Foto-Apps ebenso auftauchen können wie Produktivitäts-Tools und stumpfe Baller-Games. Wir achten drauf, dass die Rezis zu den Apps nichts übermäßig Negatives berichten und die App wenigstens mit 3,5 Sternen bewertet wurde.

Tipp: Ladet Euch gegebenenfalls interessante Apps auch dann runter, wenn Ihr derzeit keine Verwendung findet, oder der Platz auf dem Smartphone langsam eng wird. Die App wandert dadurch in Eure Sammlung und kann dann in Zukunft jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps für Android

Kostenlose Spiele für Android

Heroes Infinity Premium (0,59 €) : Ein atemberaubendes Action-RPG voller Heldentum, Abenteuer und einer vielfältigen Auswahl an Kreaturen und Dämonen. Sagt zumindest die Beschreibung des Entwicklers.

: Ein atemberaubendes Action-RPG voller Heldentum, Abenteuer und einer vielfältigen Auswahl an Kreaturen und Dämonen. Sagt zumindest die Beschreibung des Entwicklers. Super Runner {Pro} (1,29 € ) : In diesem Spiel habt Ihr nur ein Ziel: So schnell wie möglich zu rennen und Hindernissen auszuweichen, die sich Euch in den Weg stellen.

) In diesem Spiel habt Ihr nur ein Ziel: So schnell wie möglich zu rennen und Hindernissen auszuweichen, die sich Euch in den Weg stellen. Extreme Mini Fun Car Racing 3D (1,19 € ): Fordert Eure besten Freunde und Kumpels heraus, um ihnen Eure klassischen Rennkünste aufs Brot zu schmieren.

): Fordert Eure besten Freunde und Kumpels heraus, um ihnen Eure klassischen Rennkünste aufs Brot zu schmieren. Most expensive drawing game 2021 (349,99 €) : Genießt das "teuerste Zeichenspiel der Welt". Ich dachte, der Preis sei ein schlechter Scherz, aber es handelt sich offensichtlich nur um einen Marketing-Gag.

: Genießt das "teuerste Zeichenspiel der Welt". Ich dachte, der Preis sei ein schlechter Scherz, aber es handelt sich offensichtlich nur um einen Marketing-Gag. Tomb Hunter Pro (0,99 €) : Ein unterhaltsames Abenteuerspiel mit einer Mischung aus RPG und FPS.

: Ein unterhaltsames Abenteuerspiel mit einer Mischung aus RPG und FPS. Emoji Match (0,79 € ): Trainiert Euer Gehirn mit Hunderten von kniffligen und herausfordernden Rätseln, die Ihr in einer bestimmten Anzahl von Zügen lösen müsst.

): Trainiert Euer Gehirn mit Hunderten von kniffligen und herausfordernden Rätseln, die Ihr in einer bestimmten Anzahl von Zügen lösen müsst. Mathespiele für Kinder (0,79 €) : Ein familienfreundliches Mathe-Spiel, das das Einmaleins und die Division sowie die Addition und Subtraktion von Zahlen lehrt.

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps für iOS

Kostenlose Spiele für iOS

Blood Aerna (2,29 €) : Diese neueste Ausgabe des Hack 'n' Slash-Spiels ist die intensivste und fesselndste.

: Diese neueste Ausgabe des Hack 'n' Slash-Spiels ist die intensivste und fesselndste. Endless Archery: Chill & Shoot (2,29 € ) : Ein Arkade-Bogenschießspiel, bei dem Ihr ins Ziel treffen müsst (Surprise, surprise!), um auf der Reise durch diese bunte Welt voranzukommen.

) Ein Arkade-Bogenschießspiel, bei dem Ihr ins Ziel treffen müsst (Surprise, surprise!), um auf der Reise durch diese bunte Welt voranzukommen. Ninjas Infinity (2,29 €) : Begebt Euch auf ein Abenteuer und stellt Euch den vielen Hindernissen, die auf Euch lauern. Darunter befinden sich böse Ninjas, Ninja-Hunde, Monster und Zombies, die versuchen werden, Euch aufzuhalten.

: Begebt Euch auf ein Abenteuer und stellt Euch den vielen Hindernissen, die auf Euch lauern. Darunter befinden sich böse Ninjas, Ninja-Hunde, Monster und Zombies, die versuchen werden, Euch aufzuhalten. Office Story (4,49 €) : Ein Simulationsspiel für Softwareunternehmen, in dem Ihr Euer eigenes Geschäftsimperium mit mehreren Niederlassungen auf der ganzen Welt aufbauen könnt.

: Ein Simulationsspiel für Softwareunternehmen, in dem Ihr Euer eigenes Geschäftsimperium mit mehreren Niederlassungen auf der ganzen Welt aufbauen könnt. Retro Widget: Snake Battles (2,29 €) : Entdeckt die Retro Widget-App mit dem ans Originalspiel Snake II angelehnte Spiel.

: Entdeckt die Retro Widget-App mit dem ans Originalspiel Snake II angelehnte Spiel. Buzz To Win (1,09 € ): Ein spannendes Kartenspiel, bei dem Ihr versucht, Eure Gegner mit einem Viererpasch, einer Straße, einem Flush, einem Straight Flush oder einem Royal Flush zu schlagen und dann den Buzzer zu drücken.

): Ein spannendes Kartenspiel, bei dem Ihr versucht, Eure Gegner mit einem Viererpasch, einer Straße, einem Flush, einem Straight Flush oder einem Royal Flush zu schlagen und dann den Buzzer zu drücken. Trader's Way (1,09 €) : Ein herausforderndes Spiel, bei dem Ihr in die Höhen und Tiefen des Aktienmarktes eingeführt werdet.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser Woche? Seid am besten flott mit den Downloads, bevor die ein oder andere wieder kostenpflichtig wird! Und wenn Ihr mögt, kommentiert gerne, welche Apps Euch am meisten interessieren, oder nennt uns Eure Vorschläge.