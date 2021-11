Kostenlos statt 0,79 €: Süßes, interaktives Android-Spiel für Kids

Heute ist unsere App-Empfehlung des Tages das Mobile Game "A Tale of Little Berry Forest". Das Spiel für Kids kostet üblicherweise 0,79 Euro und ist derzeit kostenlos zu haben. Wir stellen es Euch kurz vor.

A Tale of Little Berry Forest ist vier Tage lang kostenlos

4,6 Sterne bei etwas mehr als 1.300 Bewertungen und über 10.000 Downloads

Kinderspiel in englischer Sprache

Zum Start der Woche denken wir mal an Euren Nachwuchs und empfehlen Euch ein Spiel für das jüngere Publikum. A Tale of Little Berry Forest ist derzeit für Android kostenlos zu haben und es gibt ein paar gute Gründe, wieso Ihr diesem Spielchen eine Chance geben solltet.

Warum sich der Download von "A Tale of Little Berry Forest" lohnt

Unser kostenloser Download ist ein Kinderspiel, das es nur in englischer Sprachausgabe gibt. Damit ist es eine gute Gelegenheit, mit Euren Kindern gemeinsam eine Geschichte auf Englisch zu verstehen, oder sie in ihren Sprachkenntnissen zu fordern. Aber auch Junggebliebene mit Faible für niedliche Grafik dürfen es gerne mal unverbindlich antesten. Bei diesem Game geht es weniger um Tempo, Spieltiefe und Action. Stattdessen wird sehr gemächlich die interaktive Geschichte erzählt, Charaktere werden sorgfältig eingeführt und Ihr hangelt Euch durch nette Mini-Spielchen.