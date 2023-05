Xiaomi 13 Ultra plötzlich genauso teuer wie Xiaomi 13 Pro?

Erst vergangene Woche trafen uns Informationen aus Frankreich hart, als es hieß, das Xiaomi 13 Ultra würde knapp 1.500 Euro kosten. Nun deutet ein Onlinehändler in den Niederlanden und Deutschland einen deutlich günstigeren Preis an! So günstig, dass er nahezu identisch zum "eigentlich" schlechteren Xiaomi 13 Pro ist.

Xiaomi 13 Ultra Preis in Europa weiterhin fraglich

Während ich diesen Beitrag hier schreibe, stelle ich mir die Frage, wie sinnfrei denn eine Beteiligung an der Preisfrage zum globalen Xiaomi 13 Ultra ist. Keine Frage, das Kamera-Flaggschiff polarisiert nicht nur nach unserem ersten ausführlichen Testbericht zum chinesischen Xiaomi 13 Ultra mit Kamera-Kit. Stefan sieht in dem Xiaomi 13 Ultra – und im Speziellen in den Kamera-Funktionen ordentlich Potenzial.

Xiaomi 13 Ultra oder Pro? Das Xiaomi 13 Pro im Test

Wie wir es auch drehen und wenden, wir sind ein News-Magazin und ein genannter Preis des nächsten ultimativen Kamera-Smartphone bei einem niederländischen und deutschen Onlinehändler sollte seine Erwähnung finden. So ist als der Preis von 1.499 Eure wie er vergangene Woche von einem französischen Blog ohne einer expliziten Angabe einer Quelle eher zu vernachlässigen.

Denn sowohl der niederländische Onlinehändler Belsimpel, also auch die deutsche Seite Gomibo.de listen bereits das Xiaomi 13 Ultra. In Holland, mit 512 GB internen Programmspeicher und in der Farbe Schwarz für 1.299 Euro. Also der identische Preis wie das Xiaomi 13 Pro zu seinem Verkaufsstart angekündigt wurde. Bei "Gomibo" hingegen kostet es in der identischen Ausstattung nur 1.277 Euro. Die Differenz wird vermutlich durch unterschiedliche Steuersätze verursacht. Denn eine weitere Recherche ergab, dass es sich bei beiden Händlern um ein dasselbe Unternehmen handelt.

Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (1x) / © NextPit

Startet das Xiaomi 13 Ultra global am 5. Juni 2023?

Eine erste Vermutung lässt darauf schließen, dass dieser günstige Preis dadurch verursacht wird, dass besagter Onlinehändler wie TradingShenzhen einfach die chinesische Variation des Xiaomi 13 Ultra verkauft. Aber weder in der Artikelbeschreibung, noch deuten andere Angebote des Händler auf einen China-Import hin.

Sollte der chinesische Hersteller tatsächlich das Xioami 13 Ultra zum identischen Preis, wie das Pro-Modell global verkaufen? Es wäre wahrlich eine kleine Überraschung. Einen weiteren Aspekt an dem Online-Angebot haben wir bislang außer Acht gelassen: Die Lieferzeit beträgt 5-7 Arbeitstage, was bedeutet, dass das Xiaomi 13 Ultra ab kommende Woche – also dem 5. Juni 2023 in den Handel starten müsste. Wir werden sehen.

Affiliate Angebot Xiaomi 13 Pro Zur Geräte-Datenbank

Was ist Eure Meinung zum Xiaomi 13 Ultra? Würdet Ihr bei einem Preis von knapp 1.300 Euro zuschlagen? Schreibt uns Eure Meinung sehr gern in die Kommentare und lasst uns anschließend diskutieren.