Xiaomi 14 live auf der Bühne des Qualcomm-Summits gezeigt!

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – was die meisten Fussballer schon immer wussten, zeigt sich auch wieder bei der Produktpflege einiger Smartphone-Hersteller. Gerade erst kam in Europa das Xiaomi 13T (lesenswert: Xiaomi 13T Pro im Test) auf den Markt – da kündigt sich schon das nächste Top-Modell des chinesischen Herstellers an.

Während einer Laudatio auf die Partnerschaft zwischen Qualcomm und Xiaomi, zog der Xiaomi-Manager plötzlich das Xiaomi 14 aus seiner Tasche und hielt es (leider viel zu kurz) stolz in Richtung Auditorium. Dieses, so verrät Lu, soll mit dem kurz zuvor vorgestellten Qualcomm-SoC, Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben werden. Es wäre das erste Smartphone weltweit mit dem neuen Qualcomm-Smartphone-Chipsatz.

Dass Qualcomm auf den Snapdragon 8 Gen 3 mächtig stolz ist, hat man uns während der Präsentation mehrfach erzählt. Der neue Chip soll einen großen Leistungssprung (30 Prozent schnellere CPU) im Gepäck haben und gleichzeitig 20 Prozent weniger Energie verbrauchen. Gerade für Gaming, aber auch in Sachen AI will Xiaomi in Sachen Performance mit dem Xiaomi 14 punkten.

Das neue Xiaomi 14 soll auch beim Gaming eine Top-Performance bereithalten / © nextpit

Wie gut sich das neue Xiaomi-Flaggschiff am Ende präsentieren wird, muss sich natürlich erst zeigen. Wer sich aber dennoch schon mal das Launch-Datum rot im Kalender markieren will, muss sich den 26. Oktober 2023 um 19 Uhr chinesischer Zeit (bei uns 13 Uhr Mittag) rot anstreichen.