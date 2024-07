Xiaomi hat oft die Oberhand, wenn es darum geht, die neuesten Flaggschiff-Chipsätze zu verwenden. In diesem Jahr ist das nicht anders: Wir gehen davon aus, dass Samsungs Galaxy S25-Konkurrent, das Xiaomi 15, im Oktober als erstes Handy mit dem Snapdragon 8 Gen 4 auf den Markt kommt, noch vor allen anderen Marken. Jetzt sind angebliche technische Daten und Preise des Flaggschiff-Duos in der Gerüchteküche aufgetaucht.

Auf der chinesischen Plattform Weibo hat ein Informant die angeblichen technischen Daten zur Xiaomi-15-Reihe veröffentlicht. Die sollen im Vergleich zu den Vorgängermodellen – also des Xiaomi 14 (Test) und des Xiaomi 14 Pro (Test) – deutlich verbessert sein.

Lest auch: So präsentiert sich das Xiaomi 14 Ultra im ausführlichen Test.

Xiaomi 15 erhält ein helleres Display und einen größeren Akku

Das Xiaomi 15 verfügt über ein 6,36 Zoll großes Display mit einer höheren typischen Helligkeit von 1.400 Nits (nicht zu verwechseln mit dem Spitzenwert) im Vergleich zu den 1.000 Nits des Xiaomi 14. Das Display verfügt über einen speziellen Xiaomi-Glasschutz, eine 1,5K-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, während das Handy selbst nach IP68 zertifiziert ist.

Zusätzlich zu dem Snapdragon 8 Gen 4 wird die Basisspeicherkonfiguration des Handys bei 12/256 GB beginnen, mit der Option für 16 GB + 1 TB, zumindest für die chinesische Variante. Außerdem erhält es eine größere Akkukapazität von 4.900 mAh mit einer Ladeleistung von 100 W kabelgebunden und 50 W kabellos.

Das Xiaomi 14 hat ein 6,36 Zoll großes, flaches AMOLED-Display mit einer typischen Helligkeit von 1.000 Nits und einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits. / © nextpit

Das Dreifach-Kameramodul wird von einem 50-MP-Sensor in 1/1,31-Zoll-Größe angeführt. Hinzu kommt ein 50-MP-Sensor mit einer Größe von 1/2,76 Zoll, der für die Ultraweitwinkel- und die 3fach-Telekamera verwendet wird.

Xiaomi 15 Pro mit schnellerer Ladegeschwindigkeit und neuer Telekamera

Das Xiaomi 15 Pro verfügt über denselben IP68-Schutz, hat aber ein größeres 6,7-Zoll-Display mit 2K-Auflösung und einer typischen Helligkeit von 1.400 Nits an Bord. Gleichzeitig besitzt es einen größeren Akku mit 5.400 mAh und eine schnellere kabelgebundene Ladegeschwindigkeit von 120 W bzw. kabellos 80 W.

Auch in der Kameraabteilung gibt es Unterschiede zum kleineren Basismodell. Dazu gehört ein größerer Telesensor mit einer Größe von 1/1,95 Zoll, während als Hauptsensor der OmniVision OV50N eingesetzt wird, der eine größere Blende von f/1,4 im Vergleich zum OV50H des normalen Modells verwendet. Es ist unklar, inwieweit letzterer besser oder fortschrittlicher ist.

Mit diesen technischen Daten werden das Xiaomi 15 und das Xiaomi 15 Pro zu möglicherweise leistungsstärkeren Alternativen zum Galaxy S25 und Galaxy S25+. Das letztgenannte Duo wird Gerüchten zufolge eher überschaubare Upgrades wie die unveränderten Kameras des Galaxy S24 (Test) mitbringen.

Die Preise für das Xiaomi 15 beginnen bei CNY 4.599 (etwa 548 Euro), während das Xiaomi 15 Pro in der Grundausstattung CNY 5.299 (ca. 573 Euro) kostet. Wie üblich gelten diese Preise für China, Ihr könnt also davon ausgehen, dass da international noch ordentlich was draufgeschlagen wird.

Gerüchten zufolge wird das Duo irgendwann im Oktober in China vorgestellt. Die weltweite Markteinführung dürfte ein paar Monate später erfolgen und sich schlimmstenfalls sogar bis Anfang 2025 verzögern.

Affiliate Angebot Xiaomi 14

Habt Ihr vor, Euch das Xiaomi 15 zu holen, sobald es auf den Markt kommt? Oder wartet Ihr auf andere Flaggschiff-Phones anderer Hersteller? Lasst uns in den Kommentaren über Eure Pläne diskutieren.