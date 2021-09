Xiaomi Mi Band 6: NFC-Version kommt für 55 Euro nach Deutschland

Mit seiner Smart Band-Reihe hat Xiaomi einen weltweiten Hit gelandet und auch das in Deutschland bereits seit April verfügbare Xiaomi Mi Band 6 nimmt seit jeher unter anderem den ersten Platz in unserer Fitness-Tracker-Bestenliste ein. In China wird parallel zum klassischen Wearable eine gesonderte NFC-Version verkauft, die auch in Europa stark nachgefragt ist.

Das Mi Band 6 gibt's nun auch in einer Version mit NFC und Mikrofon. / © NextPit

Aus diesem Grund entschied sich Xiaomi erstmals dazu, diese auch hierzulande anzubieten. Die unverbindliche Preisempfehlung von 55 Euro liegt dabei etwa 17 Euro über dem aktuellen Marktpreis der Nicht-NFC-Variante. Hersteller Xiaomi stellte die NFC-Version des Trackers im Rahmen seines September-Events vor.

NFC soll den Verkauf der Wearables weiter ankurbeln

In Kooperation mit Mastercard wird Xiaomi seinen Fokus auf das kontaktlose Bezahlen unterwegs legen. Inwieweit die mobilen Zahlungen auf nur einen Dienstleister beschränkt werden oder ob auch VISA, American Express, PayPal und Co. eine Rolle spielen werden, ist bisher nicht bekannt. Ebenso steht noch kein genauer Stichtag fest, an dem das Xiaomi Mi Smart Band 6 mit NFC-Modul in den deutschen Online-Handel gelangen wird. Abseits des technischen Upgrades für die so genannte Near Field Communication werden keine Veränderungen eingeführt.

Somit verfügt auch das Xiaomi Mi Band 6 NFC über ein 1,56 Zoll schmales AMOLED-Display mit einer Auflösung von 152 x 486 Pixel und einer Helligkeit von 450 nits. Neben der Herzfrequenz-Messung bietet das Mi Band 6 einen SpO2-Sensor zur Überwachung des Blutsauerstoffgehalts und eine 125-mAh-Batterie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Tagen. Für Workouts werden 30 Sportarten unterstützt, eine Schlafüberwachung (Sleep-Tra­cker) ist möglich und der Fitness-Tracker ist zudem wasserdicht (5 ATM). Zu guter Letzt ist auch die Alexa-Sprachassistentin ab Werk vorinstalliert.