1,99 € statt 11,99 €: Spart mit dem iOS-Antikriegsspiel Geld und helft der Ukraine

Krieg ist verabscheuungswürdig. Moderne Unterhaltung neigt dazu, den Krieg zu verherrlichen und die unbequemen Wahrheiten dahinter zu ignorieren. This War of Mine ist ein Spiel, das genau in die entgegengesetzte Richtung geht: Im Spiel managt Ihr eine Gruppe von Zivilisten, die versuchen, in einer belagerten Stadt zu überleben. Jetzt haben die Entwickler eine Wohltätigkeitsorganisation ins Leben gerufen, um denjenigen zu helfen, die derzeit leiden. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, euch davon zu erzählen.

Kauft Ihr also This War of Mine auf einer beliebigen Plattform (PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, macOS, PC, Linux, Classic Mac OS) , helft Ihr aktiv Menschen in der Ukraine. Wenn This War of Mine nicht nach Eurem Geschmack ist: Schaut Euch bitte die Spiele der anderen Entwickler an und kauft etwas, das Euch zusagt. Ihr bekommt ein schönes Game und gleichzeitig wird Menschen geholfen, die gerade jede Hilfe gebrauchen können!

Vor ein paar Tagen haben sie eine neue Aktion namens #FuckTheWar gestartet, um das Ukrainische Rote Kreuz zu unterstützen. Im Rahmen dieser Initiative spenden sie alle ihre Gewinne bis zum 3.3.2022. Auch andere Entwickler sind dem Aufruf gefolgt.: Thunderful Games , Crunching Koalas , und ALL iN! GAMES sind nur einige Namen derjenigen, die ebenfalls ihre Gewinne spenden. Am ersten Tag dieser Initiative haben sie bereits 150.000 US-Dollar gesammelt.

Ich habe eine lange Geschichte mit diesem Spiel. Als es 2014 herauskam, hat es mich bis ins Mark erschüttert. Als Gamer von Kindesbeinen an war ich daran gewöhnt, Bilder des Krieges von der Seite der Macho-Helden zu sehen. In gewisser Weise war ich desensibilisiert gegenüber der Realität. Das hat sich mit This War of Mine geändert, denn es zeigt die raue Wirklichkeit. Wir erleben die menschliche Seite des Krieges und damit das exakte Gegenteil der üblichen Kriegsverherrlichung.

Im Basisspiel übernehmt Ihr die Kontrolle über eine Handvoll Überlebender, die in einer belagerten Stadt gestrandet sind, inspiriert von der Belagerung Sarajevos. Jeder dieser Charaktere hat seine eigene Persönlichkeit, Schwächen und Stärken, sowohl körperlich als auch geistig. Während die Belagerung voranschreitet und Scharfschützen auf jeden schießen, der sich bewegt, müsst Ihr nachts nach Ressourcen suchen und Euch verstecken, während Ihr tagsüber Eure Basis aufbaut.

Aber je mehr Tage vergehen und jeder um das Nötigste kämpft, desto verzweifelter wird die Lage. Es bilden sich Banden, der Beschuss wird schlimmer und Ihr müsst zum Überleben einige unbequeme Entscheidungen treffen.

"Im Krieg ist nicht jeder ein Soldat" / © NextPit

Die Schwächsten, wie Kinder und ältere Menschen, leiden am meisten, und Eure Handlungen haben Auswirkungen auf das Leben dieser Menschen. Wollt Ihr auch diese Seite des Spiels als zusätzliche Herausforderung erleben, könnt Ihr einen kleinen Aufpreis zahlen und die verfügbaren DLCs ausprobieren.

Ihr müsst Nahrungsvorräte verwalten, während Verletzungen und Krankheiten eine ständige Bedrohung für die Überlebenden darstellen. Aber der größte Problem-Faktor, der sich erst auf halbem Weg einschleicht, ist die mentale Beeinträchtigung Eurer Charaktere. Beschossen zu werden, jemandem nicht helfen zu dürfen oder jemanden zu töten, wird lang anhaltende Auswirkungen auf ihre Psyche haben, von denen sie sich vielleicht nie wieder erholen, selbst wenn der Krieg vorbei ist.

Letztendlich ist This War of Mine ein unmögliches Rätsel. Man kann diese Erfahrung einfach nicht unbeschadet überstehen, und auch mir ging es so.

Ist der Download von This War of Mine sicher?

This War of Mine wird von dem renommierten polnischen Entwickler 11bit Studios entwickelt. Da es sich um eine kostenpflichtige App handelt, gibt es keine Werbung und in den Datenschutzrichtlinien heißt es, dass so wenig Daten wie möglich gesammelt werden. Daten für Marketing oder den Newsletter werden nur mit gesonderter Zustimmung erhoben.

Im Spiel gibt es In-App-Käufe in Form von DLCs, die neue Geschichten und Inhalte freischalten.

Was haltet ihr von This War of Mine und der Spendenaktion der Entwickler? Habt ihr schon andere Spiele dieses Studios ausprobiert? Lasst es mich in den Kommentaren wissen.