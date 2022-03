Nokia-Smartphones von der Webseite genommen: Stellungnahme von HMD Global

Ungemach für HMD wegen eines angeblichen Patentverstoßes: Der finnische hat die meisten Smartphones der Marke Nokia in Deutschland in Folge eines Patentstreits wegen eines Sprachcodecs für Voice-over-LTE vorläufig aus seinem Online-Store genommen. Nur die neuesten Modelle bekommt Ihr derzeit noch offiziell.

VoiceAgesEVS ist ein Patentverwalter, der sich derzeit mit mehreren Smartphone-Herstellern angelegt hat. Es geht dabei um einen bestimmten EVS-Sprachcodec (Enhanced Voice Services) für VolTE-Telefonie. Das kanadische Unternehmen hält daran verschiedene Patente, die angeblich von HMD Global mit mehreren Geräten verletzt würde.



Vor einem deutschen Gericht wurde nun der Klage von VoiceAgesEVS stattgegeben, HMD Global wird Berufung einlegen. Bis auf Weiteres haben die Finnen nun aber fürs Erste die meisten Nokia-Handys von der eigenen Seite genommen. Fälschlicherweise wurde der Sachverhalt in den Medien mehrfach falsch dargestellt, indem von einem Verkaufsstopp die Rede war.

Auch wir hatten einen entsprechenden Newsbeitrag von Winfuture.de übernommen. HMD Global erklärt in seiner Stellungnahme, dass man den EVS-Support aus den entsprechenden Smartphones beseitigen wird, damit sie wieder angeboten werden können. Das Unternehmen ist guter Hoffnung, schon bald wieder sein komplettes Angebot in seinem Online-Store anbieten zu dürfen. Hier seht Ihr das komplette Statement von HMD Global:

Als Inhaber eines bedeutenden Patentportfolios nimmt HMD die Rechte an geistigem Eigentum ernst und ist bereit, Lizenzen zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden ("FRAND") Bedingungen anzubieten und anzunehmen. HMD ist Beklagter in mehreren Gerichtsverfahren, die von einem Unternehmen namens VoiceAgeEVS LLC in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, darunter auch Deutschland, angestrengt wurden. Wir sind enttäuscht über das Urteil in der VoiceAge-Klage in Deutschland im Dezember und werden Berufung einlegen.

HMD ist weiterhin zuversichtlich, was den Ausgang des gesamten Rechtsstreits angeht, und wird den Verbrauchern weiterhin Geräte, Zubehör und Dienstleistungen anbieten, die sie lieben, denen sie vertrauen und die sie behalten wollen.

Angesichts der von VAEVS öffentlich geforderten überhöhten Nicht-FRAND-Lizenzgebühren hat HMD bereits Maßnahmen ergriffen, um die Unterstützung für EVS aus den in Deutschland verkauften Produkten zu entfernen, um den weiteren Verkauf zu ermöglichen. HMD geht nicht davon aus, dass die Entfernung der EVS-Funktionalität nennenswerte Auswirkungen auf sein Geschäft haben wird. HMD verkauft weiterhin ein umfangreiches Produktportfolio in Europa und wird in Kürze ein komplettes Produktportfolio auf seinen Webseiten anbieten.