30 Tage unlimitierte LTE-Daten geschenkt: o2 startet spannende Testkarte

Der Mobilfunkanbieter o2 will Euch von seinem Netz überzeugen! Dafür verschenkt die Telefónica SIM-Karten mit unlimitiertem Datenvolumen und kostenloser Telefonie. Der Vertrag endet dabei automatisch nach 30 Tagen und Ihr müsst nichts weiter machen. Für NextPit habe ich das perfekte Geschenk für Menschen mit Dual-SIM-Handy im Tarif-Check!

Wollt Ihr 30 Tage lang schauen, wie sorglos das Leben mit einem Unlimited-Datentarif ist? Dann schaut Euch die neuen Testkarten bei o2 an. Denn hier gibt es für 0 Euro eine SIM-Karte geschenkt, die einen Unlimited-Tarif mit bis zu 500 Mbit/s und eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS enthält.

In meinen Tarif-Checks auf NextPit fasse ich Euch immer alle Details zu Verträgen zusammen. Und häufig finde ich im Kleingedruckten dabei Nachteile wie automatische Vertragsverlängerungen oder steigende Kosten. Bei o2 ist das nicht wirklich der Fall, der Vertrag endet sogar automatisch nach 30 Tagen. Ich fasse Euch dennoch alles noch einmal zusammen.

o2 Testkarte im Tarif-Check

Kosten oder eine Vertragsbindung kommen beim o2-Angebot nicht auf Euch zu. Wie bereits erwähnt handelt es sich dabei um eine Werbeaktion der Telefónica, die Euch vom Netz des Mobilfunkanbieters überzeugen soll. Also schaut am besten selbst, ob die versprochenen 500 Mbit/s an Eurem Standort erreicht werden.

Um die Testkarte nutzen zu können, müsst Ihr bei o2 allerdings ein Profil erstellen und dabei natürlich ein paar personenbezogene Daten angeben. Darüber hinaus schreibt der Mobilfunkanbieter auf seiner Homepage, dass Ihr Euch nach dem Ablauf der 30-tägigen Testphase gerne für ein Angebot entscheiden könnt. Ich vermute, o2 kommt anschließend mit Angeboten auf Euch zu – verbindlich ist das aber natürlich nicht. Wollt Ihr die Angebote schon einmal auschecken, folgt einfach folgendem Link.

Alle Details im Überblick Eigenschaft o2 Testkarte Monatspreis 0 Euro Anschlussgebühr 0 Euro Einmalpreis für Zugaben 0 Euro Datenvolumen pro Monat Unbegrenzt LTE-Speed bis zu 500 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit maximal 30 Tage EU-Roaming inklusive Nein, dann entstehen Kosten Zum Angebot

Kosten entstehen laut Tarif-Info zudem, wenn Ihr Sonderrufnummern, Rufumleitungen oder SMS-Mehrwert-Dienste kontaktiert. Darüber hinaus ist auch die Nutzung im Ausland mit Kosten verbunden. Das ist auch der Grund, warum Ihr beim Ausprobieren der Testkarte Eure Bankverbindung angeben müsst. Also passt am besten ein wenig auf, wen Ihr von welchem Standort aus anruft.

Und sonst? Wie findet Ihr das Angebot bei der Telefónica? Habt Ihr vor, die Testkarte einmal auszuprobieren? Teilt es mir in den Kommentaren mit, während ich mir die Karte mal zum Test organisiere.