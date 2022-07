Xiaomi 4K TV zum Tiefstpreis: Smart TVs zum Prime Day ab 279 €

Der Xiaomi F2 Fire TV ist noch gar nicht lange auf dem Markt, aktuell beim Amazon Prime Day 2022 aber schon deutlich günstiger als beim Verkaufsstart. Wir checken auch diesen Deal für Euch und sagen euch, was die 4K-Fernseher in den Ausführungen mit 43 Zoll, 50 Zoll und 55 Zoll zu bieten haben.

Wenn Amazon zu Deal-Tagen aufruft, stürzen sich die Menschen auch immer reihenweise auf die Angebote für heruntergesetzte Fernseher. Hier haben wir ein Angebot für Euch herausgesucht, bei dem Ihr ordentlich sparen könnt.

Affiliate Angebot Xiaomi F2 Fire TV

Alle drei Größen sind derzeit reduziert für heute und morgen und wir ordnen den Deal für Euch kurz ein. Los geht's!

Lohnt sich der Prime-Day-Deal für die 4K-Fernseher der "F2 Fire TV"-Reihe?

Ganz knappe Antwort? Ja! Die Reihe der F2-Fernseher mit integriertem Fire TV sind erst im Juni an den Start gegangen. Aktuell bekommt Ihr sie entweder direkt bei Xiaomi – oder eben bei Amazon. Das Modell mit 43 Zoll wird bei Xiaomi für 399 Euro angeboten. Bei Amazon ist es jetzt mit 279 Euro satte 120 Euro günstiger. Das 50"-Zoll-Modell kostet bei Amazon derzeit 339 Euro statt 449 Euro und das große Gerät mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale gibt es für 399 Euro (sonst 499 Euro).

Allein preislich ist die Nummer also ein No-Brainer, da es sich allesamt um Tiefstpreise handelt mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf einen kürzlich erst vorgestellten Smart-TV. Aber was haben die Geräte eigentlich auf dem Kasten? Es sind allesamt 4K-TVs mit 60 Hz MEMC und integriertem Fire TV. Unterstützt werden DTS-Virtual:X, Dolby Audio und DTS-HD und auch Apple AirPlay ist integriert.

Hier holt Ihr Euch Amazon Prime 1 Monat kostenlos

Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten, die Ihr dank Amazon Alexa auch zur Sprachsteuerung nutzen könnt. Mit an Bord der Fernseher mit Metallrahmen sind zwei 12-Watt-Lautsprecher und es gibt u.a. vier HDMI-2.1-Anschlüsse. Einziger Haken, den wir auf den ersten Blick ausmachen können: Angesichts von Energieklasse G braucht Ihr keinen Beifall von unserem Klima-Minister Robert Habeck erwarten.

Das müsst Ihr beim Prime Day 2022 generell beachten

Der Amazon Prime Day ist ein jährlich stattfindendes Shopping-Event bei Amazon. Dabei reduziert der Versandhändler zahlreiche Produkte aus zahlreichen Kategorien. NextPit als Technikmagazin konzentriert sich natürlich auf Elektronik und informiert Euch heute und morgen über die besten Deals zu Smartphones, Smart-Home-Technik und mehr.

Wichtige Voraussetzung: Ihr benötigt ein Abonnement bei Amazon Prime, um von den Angeboten zu profitieren. Als Neukunden profitiert Ihr dabei von einem einmonatigen Probemonat, für den Ihr 0,Nix zahlen müsst. Habt Ihr schon einmal einen Prime-Account eingerichtet, zahlt Ihr im Jahr 2022 7,99 Euro im Monat.

Falls Ihr für Euer smartes Wohnzimmer noch mehr benötigt als einen neuen Fernseher, solltet Ihr unbedingt auch unsere anderen Smart-Home-Artikel abchecken, die Euch einen Überblick verschaffen. Klickt als einfach ein Thema an, das Ihr spannend findet:

Sobald wir spannende Angebote für Euch am Prime Day finden, findet Ihr sie zudem auf unserer Homepage. Wie Ihr NextPit am besten im Netz folgen könnt und so keinen Deal und keinen Artikel mehr verpasst, lest Ihr im verlinkten Artikel.