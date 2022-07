Bose-Knaller am Prime Day: SoundLink Color II nur 90 Euro

Auf der Suche nach einem Bluetooth-Speaker mit Top-Sound? Dann sichert Euch am Amazon Prime Day 2022 einen echt guten Bose-Deal. Dabei gibt es den SoundLink Color in der zweiten Generation für nur 89,99 Euro. Ein guter Preis, denn regulär zahlt Ihr im Internet stolze 120 Euro für den Lautsprecher. Wir bringen Euch direkt zum Deal.

Boses Bluetooth-Speaker sind dafür bekannt, sehr gut und leider auch sehr teuer zu sein. Zum Amazon Prime Day 2022 könnt Ihr Euch mit dem SoundLink Color II ein Modell mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sichern. Dabei bekommt Ihr eine Bluetooth-Box mit IPX4-Zertifizierung, 5 Stunden Akkulaufzeit und einer Unterstützung für Siri und Google Assistant.

Regulär zahlt Ihr für den Bose SoundLink Color II im Netz etwa 120 Euro. Zum Prime Day sinkt der Preis auf den bisherigen Tiefstpreis, das sind 89,99 Euro für das schwarze Modell. Auch wenn der Bluetooth-Speaker in verschiedenen Farboptionen angeboten wird, ist leider nur die schwarze Variante rabattiert.

Lohnt sich der Kauf des Bose SoundLink Color II?

Der SoundLink Color II ist eines der kleineren Bluetooth-Speaker-Modelle von Bose. Welche Leistung der Speaker erreicht, verrät Bose auf seiner Homepage leider nicht. Aus eigener Erfahrung ist der Sound aber sehr gut, vor allem mit Blick auf das leichte Gewicht von 0,54 Kilogramm. Praktisch ist zudem, dass der Speaker nach IPX4 gegen Wasser geschützt hat. Bleibt der SoundLink Color II mal im Regen liegen, sollte das kein Problem sein.

Die Bluetooth-Verbindung funktioniert laut Bose-Homepage zuverlässig auf bis zu 9 Metern. Dabei merkt sich der Lautsprecher die acht letzten verbundenen Geräte, Multipoint-Bluetooth unterstützt der SoundLink Mini II aber nicht. Neben Bluetooth könnt Ihr den Speaker auch mit 3,5-Millimeter-Klinke verbinden – zum Laden gibt es einen Micro-USB-Anschluss.

