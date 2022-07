14 GB im Telekom-Netz für 9,99 € im Monat: Spartarif am Prime Day

Seit heute könnt Ihr dank des Prime Days massig Geld bei verschiedenen Smartphones sparen. Was jetzt noch fehlt, ist also ein passender Tarif! Aktuell könnt Ihr bei Mobilcom-Debitel einen interessanten Mobilfunktarif im Telekom-Netz abschließen. Ihr erhaltet 14 GB Datenvolumen und zahlt gerade einmal 9,99 Euro im Monat. Alle Infos findet Ihr in diesem Tarif-Check.

Solltet Ihr bei einem der zahlreichen Prime-Day-Angebote zugeschlagen haben und Euch zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE oder das Xiaomi Poco F3 zum Bestpreis gesichert haben, dann fehlt Euch eventuell noch der passende Mobilfunktarif. Genau den könntet Ihr aktuell bei Mobilcom-Debitel finden.

Im Angebot befindet sich ein Allnet-Flat-Tarif im sehr guten Netz der Telekom und einem Datenvolumen von 14 Gigabyte. Normalerweise kostet Euch ein solcher Tarif 34,99 Euro im Monat, da der Anbieter hierbei allerdings Mobilcom-Debitel lautet, zahlt Ihr gerade einmal 9,99 Euro monatlich. Besonders lukrativ macht den Deal zudem die entfallende Anschlussgebühr. Somit müsst Ihr keine Extrakosten fürchten.

Lohnt sich das Tarifangebot von Mobilcom-Debitel?

Entscheidet Ihr Euch für den Tarif, bindet Ihr Euch 24 Monate an den Anbieter. Während der Laufzeit bleibt der Preis bei 9,99 Euro. Zu Beginn der Laufzeit bucht der Anbieter eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro von Eurem Konto ab, sendet Ihr allerdings eine SMS an Mobilcom-Debitel, bekommt Ihr diese wieder zurückerstattet. Der Tarif selbst beinhaltet neben einer Flat in alle deutschen Netze auch eine EU-Roaming-Flatrate. Möchtet Ihr zudem von einer physischen SIM absehen, könnt Ihr Euch eine eSIM bestellen.

Telekom Allnet-Flat im Überblick Eigenschaft Telekom Allnet-Flat Datenvolumen 14 GB Bandbreite Max. 25 MBit/s Allnet-Flat? Ja 5G? - Mindestlaufzeit 24 Monate Anschlussgebühr - Monatliche Kosten 9,99 Euro Gesamtkosten 239,76 Euro Zum Angebot!

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit gerade einmal 239,76 Euro für einen Tarif im Netz der Telekom. Leider müsst Ihr auch einige Abstriche vornehmen. So habt Ihr keinen Zugang zu 5G und die Bandbreite von maximal 25 MBit/s im Download ist recht dürftig. Hinzu kommt, dass Ihr Euch zwar im Netz des bekanntesten Magenta der Welt befindet, allerdings heißt Euer Anbieter Mobilcom-Debitel. Dadurch kann es durchaus vorkommen, dass Ihr leichte Schwankungen in der Leistung feststellt.

Wenn Euch das allerdings nichts ausmacht, dann ist der Deal wirklich sehr gut. Das Datenvolumen von 14 GB reicht für den täglichen Gebrauch definitiv aus und selbst die kleinen Mängel des Tarifs sind durchaus verkraftbar. Auch in Großstädte wie Köln oder Berlin ist 5G bisher nicht wirklich verbreitet und mit 25 MBit/s könnt Ihr Eure Lieblingsserie ohne Probleme streamen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das der passende Prime-Day-Tarif für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!