Wisst Ihr, welche Berufe 2023 am schnellsten wachsen?

In ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union brachte Ursula von der Leyen ihre Sorge zum Ausdruck, dass mit der wachsenden Zahl von Technologieunternehmen, die sich in Europa niederlassen oder ihren Standort dorthin verlagern, auch die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte zunehmen muss. Deshalb wurden im Rahmen des Programms "Digitales Europa" eine Reihe neuer Bildungsinitiativen ins Leben gerufen.

Was bedeutet das für diejenigen, die bereits in der Technologiebranche arbeiten, oder für diejenigen, die in anderen rückläufigen Branchen arbeiten und den Sprung wagen wollen? Dass die Tech-Branche ein höheres Maß an Arbeitsplatzsicherheit bietet als einige der konkurrierenden Branchen, insbesondere in bestimmten Bereichen.

In der Praxis bedeutet das: Wenn Ihr bereits über Fähigkeiten verfügt, die sich auf die folgenden Bereiche übertragen lassen, könnt Ihr davon ausgehen, dass Ihr im Jahr 2023 sehr gefragt sein werdet. Wenn Ihr hingegen über übertragbare Fähigkeiten in Bereichen wie Kommunikation, Finanzen oder Personalmanagement verfügt, bietet Euch ein Wechsel zu einem Tech-Unternehmen vielleicht mehr Möglichkeiten als erwartet. Vor allem, wenn Ihr Euch für ein Unternehmen entscheidet, das in den folgenden Bereichen tätig ist.

Cloud Computing

Es mag den Anschein haben, als sei Cloud Computing bereits Realität, aber in Wirklichkeit kommt das Wachstum von der Zahl der KMU, die aufgrund der Pandemie immer noch auf Online-Systeme umsteigen. In Verbindung mit der Notwendigkeit, bestehende Systeme für multinationale und globale Unternehmen aufzurüsten, vor allem auf dem Weg zu 5G, bedeutet dies, dass Cloud Computing und damit verbundene Bereiche wie KI ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Prognosen gehen davon aus, dass Cloud Computing bis 2025 weltweit 800 Milliarden Dollar schwer sein wird.

Cybersecurity

Es ist verständlich, dass mit der Zunahme von Online-Systemen und -Operationen auch die Raffinesse von Online-Hackern zunimmt. Das bedeutet, dass Menschen mit Erfahrung im Bereich Cybersicherheit ebenfalls sehr gefragt sind – es wird erwartet, dass die Branche bis 2029 weltweit um 14 % wachsen wird.

Künstliche Intelligenz (KI)

Laut Gartner ist der Markt für KI-Software bis 2021 um 21 % gewachsen. Das bedeutet, dass Personen mit Erfahrung in Data Science und anderen KI-Disziplinen sehr gefragt sind, insbesondere solche mit Managementerfahrung. Dieser Anstieg lässt sich darauf zurückführen, dass immer mehr Unternehmen und Programme auf maschinelles Lernen setzen und die Automatisierung weiter zunimmt.

Die Unternehmen stellen derzeit in allen diesen Bereichen ein. Wenn Ihr neugierig seid, ist das ein guter Zeitpunkt, um herauszufinden, was Euch geboten wird. Ihr seid vielleicht glücklich und zufrieden in Eurer jetzigen Position, aber mit höheren Gehältern, besseren Aktienoptionen und beeindruckenden nicht-finanziellen Vorteilen ist die Liste der Unternehmen, die über das NextPit Job Board einstellen, nicht zu übersehen. Entdeckt jetzt drei Top-Jobs.

Senior Software Engineer, Siemens

Die Rolle: Als Senior Software Engineer bei Siemens habt Ihr die Aufgabe, in einem agilen Umfeld intelligente Lösungen für schwierige technische Probleme zu finden.

Die Aufgaben: Ihr tragt zur Codebasis von Siemens bei, indem Ihr neue Funktionen implementiert, Code überprüft und bestehende Lösungen überarbeitet.

Die Anforderungen: Ihr habt fünf Jahre Erfahrung in der Python-Entwicklung sowie praktische Erfahrung in der Konzeption und Implementierung von Softwaresystemen für On-Premises- und/oder Cloud-Infrastrukturen.

Bewerbt Euch auf die Stelle als Senior Software Engineer oder schaut Euch alle offenen Stellen bei Siemens an.

Principal Machine Learning Engineer - Kundenprofil & Personalisierung, Zalando SE

Die Rolle: Der Principal Machine Learning Engineer im Customer Profile & Personalisation Team bei Zalando wird mutige Forschungsexperimente durchführen, die wissenschaftliche Roadmap vorantreiben und mit außergewöhnlichen Ingenieuren und wissenschaftlichen Leitern zusammenarbeiten.

Die Aufgaben: Ihr werdet Junior- und Senior-Ingenieure anleiten und aktiv mit anderen Teams zusammenarbeiten, um Wissen und Expertise innerhalb der talentierten technischen und wissenschaftlichen Community von Zalando zu teilen. Außerdem entwerft und entwickelt Ihr die Machine-Learning-Algorithmen und die Infrastruktur, um 42 Millionen Kunden bedienen zu können.

Die Anforderungen: Ihr braucht exzellente Fähigkeiten in der Softwareentwicklung, um effektive Lösungen für die Operationalisierung und Wartung von maschinellem Lernen (MLOps/MLaaS) in großen Produktionsumgebungen zu entwerfen.

Bewerbt Euch als Principal Machine Learning Engineer oder schaut Euch alle offenen Stellen bei Zalando an.

Technischer Architekt - DACH, Coupa Software

Die Rolle: Coupa sucht einen sachkundigen Technical Architect mit Erfahrung in der Arbeit mit Integrationstechnologien in den Bereichen Beschaffung, Lieferkette und/oder AP-Automatisierung für sein Team in EMEA.

Die Aufgaben: Ihr arbeitet mit den Kunden zusammen, um die Architektur der Implementierungslösung zu verstehen und festzulegen. Ihr analysiert die geschäftlichen, informationstechnischen und technischen Anforderungen und überführt sie in ein Konzept, das Lösungen zur Erreichung der Geschäftsziele skizziert.

Die Anforderungen: Ihr brauchst drei bis zehn Jahre Beratungserfahrung in einem Produkt- oder Systemintegrationsunternehmen, insbesondere im Bereich der Lösungsarchitektur, sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein umfassendes Verständnis für die Interpretation der Geschäftsanforderungen Eurer Kunden.

Bewerbt Euch als Technical Architect oder seht Euch alle offenen Stellen bei Coupa Software an.

Auf der NextPit-Jobbörse gibt es Dutzende von Unternehmen, die derzeit in allen Branchen und auf allen Ebenen einstellen – entdeckt jetzt alle Möglichkeiten. Dieser Artikel wurde geschrieben von Aisling O'Toole.