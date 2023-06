Amazon-Aktion bringt neue Tiefstpreise für SSDs von Crucial

Amazon führt momentan eine Rabattaktion durch, die sich um SSDs des Herstellers Crucial dreht. Neben internen SSDs mit den Schnittstellen SATA und M.2 nimmt auch die externe SSD Crucial X6 mit USB an der Aktion teil. Bei zwei Datenspeichern, nämlich der Crucial P3 Plus mit 500 GB und 1 TB ist der Preis dadurch so tief wie nie zuvor gefallen. Wir fassen zusammen, was hinter den Angeboten steckt.

Bei der Crucial P3 Plus mit 1 TB handelt es sich um eine NVME-SSD, die dank PCI-Express 4.0 ×4 Datenraten von bis zu 5.000 MB/s beim Lesen und 3.600 MB/s beim Schreiben erreicht. Verbaut sind 3D-NAND-QLC-Speicherzellen mit 176 Lagen von Micron, die über den Controller Phison PS5021-E21T mit vier Kanälen angesprochen werden. Die 500 GB große Variante der Crucial P3 Plus ist technisch nahezu identisch, erreicht mit 4.700 bzw. 1.900 MB/s beim Lesen und Schreiben von Daten aber nicht ganz so gute Leistungswerte. Die aktuellen Preise bei Amazon, nämlich 41,99 Euro für die Crucial P3 Plus 1 TB* und 28,89 Euro für die Crucial P3 Plus 500 GB* sind die niedrigsten Preise, welche für die SSDs jemals aufgerufen wurden. Welche anderen SSDs noch an der Rabattaktion teilnehmen, könnt Ihr hier auf der Übersichtsseite* prüfen.