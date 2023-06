Android 14 Beta 3 ist da: Benutzerdefinierter Sperrbildschirm, Shortcuts und vieles mehr

Die dritte Beta-Version von Android 14 bedeutet, dass es nur noch einen weiteren Beta-Kandidaten des "Upsidedown Cake"-Betriebssystems gibt, der voraussichtlich im Juli auf die Smartphones kommt. Danach folgt die finale Version von Android 14, die bereits im August dieses Jahres für die Öffentlichkeit freigegeben wird.

Anpassbarer Sperrbildschirm und Verknüpfungen

Google fügt native Unterstützung für den anpassbaren Sperrbildschirm hinzu. Pixel-Nutzer können aus verschiedenen neuen Designs für die Uhr und das Wetter wählen. Außerdem können sie die Farbe und Größe dieser Widgets anpassen, während bei der Auswahl eines Hintergrundbildes ein dynamisches Styling angewendet wird.

Zusätzlich gibt es jetzt die Möglichkeit, die Verknüpfungen auf der linken und unteren Seite zu Euren bevorzugten Apps oder Funktionen zu ändern. Alternativ könnt Ihr die Verknüpfung auch deaktivieren. Es wurde festgestellt, dass einige Android-OEMs die gleiche Funktion bereits seit den frühen Tagen von Android zur Verfügung gestellt haben. Google hat sie jetzt mit Android 14 nativ zu den Pixel-Phones hinzugefügt.

Der neue Sperrbildschirm in der Betaversion von Android 14. / © NextPit

Mehr Farben und eine aktualisierte Batterieanzeige

Weitere Farben von "Material You" wurden von Google in die Beta-3-Version eingeführt. Diese machen sich auf den App-Symbolen und Schriften bemerkbar, die sich entsprechend dem Hauptfarbton des gewählten Hintergrundbildes oder Themas ändern. Gleichzeitig wurde die Farbpalette auf die Systemschaltflächen unter Einstellungen erweitert.

Obendrein erhält die Akkuanzeige beim Aufladen ein aktualisiertes Design. Das Symbol und die Prozentzahl sind jetzt in einer pillenförmigen Umrandung untergebracht, wodurch der Ladestatus stärker betont wird.

Grafische Gesten-Navigation

Bei den Pixel-Phones gibt es die Möglichkeit, eine gestenbasierte Navigation auszuwählen, anstatt das 3-Tasten-Layout am unteren Rand zu verwenden. Mit dem neuesten Update können die Nutzer:innen eine Anleitung zur effizienten Nutzung der drei Gesten sehen, einschließlich App-Wechsel oder Rückkehr zum Startbildschirm.

Welche Smartphones können Android 14 Beta 3 installieren?

Für Pixel-Geräte, die am Android 14 Beta-Programm teilnehmen, wird eine Benachrichtigung erscheinen, die Euch darüber informiert, dass Ihr die Beta 3 bereits über ein OTA-Update (Over the Air) herunterladen und installieren könnt. Eine manuelle Installation ist jedoch auch möglich, wenn Ihr auf Einstellungen > Softwareaktualisierung geht. Derzeit ist das Beta-Programm für das Pixel 4a bis hin zum Pixel 7, Pixel 7 Pro und das Pixel 7a (Test) verfügbar.

Wenn Ihr ein Android-Gerät habt, das nicht vom Google stammt, könnt Ihr in unserem Android-14-Tracker nachsehen, wann das Update für Euer Smartphone nach dem Zeitplan des Herstellers veröffentlicht wird.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Zur Geräte-Datenbank

Habt Ihr die Android 14 Beta schon installiert? Welche der neuen Funktionen findet Ihr am spannendsten? Schreibt uns gern in den Kommentarbereich.