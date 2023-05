Google veröffentlicht Android 14 Beta 2 mit reichlich neuen Funktionen

Neben der Ankündigung des Google Pixel 7a (Test) , des Google Pixel Fold als erstes Google-Foldable und des Google Pixel Tablets auf der Google I/O 2023 , hat das Unternehmen aus Mountain View auch Android 14 Beta 2 für unterstützte Pixel-Geräte veröffentlicht und neue Funktionen für das mobile Betriebssystem offiziell vorgestellt. Gleichzeitig hat es das Software-Beta-Programm für weitere Hersteller erweitert, die es nun ebenfalls auf ihren Smartphones testen können. Dazu gehören unter anderem OnePlus, Nothing, Xiaomi und Oppo.

Android 14 Beta 2 für Pixel-Phones

Obwohl die erste Beta von Android 14 für Pixel-Smartphones eine Reihe brandneuer Funktionen enthielt, gab es in der Firmware auch zahlreiche Komplikationen und Fehler. Google konnte einige der Probleme bereits durch ein Notfall-Update der Beta 1.1 beheben.

Diese Initiative wird mit der Android 14 Beta 2 fortgesetzt, die derzeit auf die Pixel-Phones ausgerollt wird. Das neueste Update sollte nicht nur die letzten lästigen Probleme aus der ersten Beta beseitigen, sondern auch einige für die Nutzer:innen sichtbare Funktionen und Änderungen hinzufügen.

Prädiktive Zurück-Geste, überarbeitete Einstellungen und mehr

Eine der bemerkenswertesten Verbesserungen in der Beta 2 ist die prädiktive Rückwärts-Geste. Bisher war diese Funktion nur im System und in den offiziellen Apps zu sehen. Jetzt können Entwickler die Geste in ihren Apps aktivieren und die erforderlichen Animationen darauf anwenden.

Was andere Animationen betrifft, so wurden die Effekte für das Hintergrundbild und dem Stil aktualisiert. Außerdem gibt es jetzt eine Funktion zum Umschalten der Schriftgröße im Schnellmenü, und wenn Ihr auf dem Startbildschirm lange auf eine App drückt, erhaltet Ihr optimierte Informationen und Optionen.

Pixel-Nutzer:innen, die am Beta-Programm teilnehmen, sollten beachten, dass der Bereich Tastatur jetzt von Sprachen und Eingabe getrennt ist. In den Einstellungen findet Ihr, dass Sprache und Tastatur jetzt einzeln angezeigt werden.

Google aktiviert die Vorhersage-Geste für mehr Apps unter Android 14. Auch die Datensicherheit wird erweitert und ist besser sichtbar. / © Google / edit by NextPit

Ultra HDR, bessere Grafik, verlustfreie Audio-USB-Formate

Neben der Beta 2 hat Android 14 auch allgemein neue Funktionen erhalten. Es gibt Unterstützung für 10-Bit-HDR-Bilder, genannt Ultra HDR. Um dieses Format zu aktivieren, ist eine kompatible Kamera-Hardware erforderlich. Zudem können die Nutzer:innen in Android 14 bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen erwarten. Die Kamera-Erweiterungen wie Fokus und Verarbeitungszeit wurden nämlich ebenfalls verbessert.

Google legt bei seinem nächsten mobilen Betriebssystem auch Wert auf die zusätzlichen Grafikfunktionen. Es nutzt jetzt die Fähigkeiten der GPU-Hardware (Graphics Processing Unit). Im Audiobereich werden verlustfreie Audioformate für kabelgebundene USB-Headsets unterstützt. Schließlich wird die "Health Connect"-App mit Android 14 vorinstalliert, während die Datensicherheit für die Nutzer:innen besser sichtbar sein wird.

Google installiert die Health Connect App auf Android 14 OS vor. / © Google, Edit by NextPit

Wann könnt ihr die Android 14 Beta herunterladen?

Android 14 Beta 2 ist bereits verfügbar und kann über OTA-Updates (Over the Air) für Google-Pixel-Phones, die schon mit der Beta 1 laufen, heruntergeladen und installiert werden. Zu den Geräten, die damit kompatibel sind, gehören das Pixel 4a und frühere Modelle wie das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro (Test).

Für Nicht-Pixel-Smartphones hängt es von Eurem Hersteller ab, wann er sein Android-14-Beta-Programm startet. OnePlus zum Beispiel hat seine Beta für das OnePlus 11 (Test) bereits geöffnet. Die Details zum Installieren und Herunterladen von Android 14 auf dem jeweiligen Modell und die entsprechenden Warnhinweise findet Ihr in dem Community-Forum.

Welche Funktionen von Android 14 wollt Ihr unbedingt testen? Und habt Ihr vor, die Beta-Version des Betriebssystems zu installieren? Wir würden gerne Eure Antworten in den Kommentaren lesen.