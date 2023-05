Honor Magic 5 Lite im Preissturz: Dank Gutschein nur noch 224 Euro!

Für alle Midranger-Fans hat eBay gerade ein wirklich spannendes Angebot auf Lager. Denn hier gibt es das Honor Magic 5 Lite zum bisherigen Bestpreis von 224,10 Euro zu kaufen. Als Verkäufer tritt hier der Elektronikfachmarkt Saturn auf, der das Smartphone ebenfalls im Angebot für 249 Euro an. Warum Ihr bei eBay mehr spart und ob sich der Deal lohnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Das Smartphones nicht immer so teuer wie Kleinwagen sein müssen, beweisen vor allem die Mittelklasse-Modelle der Hersteller. So könnt Ihr Euch gerade das Honor Magic 5 Lite für 224,10 Euro bei eBay ergattern. Das Smartphone ist erst seit dem 1. März im Handel erhältlich und verzeichnete seit diesem Datum einen ordentlichen Preisabfall.

Das Honor Magic 5 Lite nutzt einen 6,67 Zoll AMOLED-Curved-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Auf der Rückseite findet sich ein Triple-Kamerasystem, das mit einer 64-MP-Weitwinkelkamera als Herzstück glänzt. Diese wird durch eine 5 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 2 Megapixel Makro-Kamera unterstützt. Unter der Haube sitzt ein Snapdragon 695 mit 6 GB RAM und 128 GB UFS-2.2-Speicher.

Das Besondere am Honor Magic 5 Lite ist allerdings der 5.100 mAh starke Akku. Dieser hält das Smartphone bis zu drei Tage (!) am Leben, bevor Ihr es wieder aufladen müsst. Mein Kollege Matt verrät Euch in seinem Artikel zum Honor Magic 5 Lite alle Details zum günstigen Midranger.

Lohnt sich das eBay-Angebot zum Honor Magic 5 Lite?

Preislich ist der Deal ohne Konkurrenz im Netz. Bei Media Markt und Saturn selbst kostet Euch das Gerät gerade 249 Euro. Dieser ist zwar auch bei eBay ausgeschrieben, allerdings könnt Ihr für kurze Zeit den Gutschein "TECHNIKSTORE" einlösen und erhaltet noch einmal 10 Prozent Rabatt, wodurch ein Preis von 224,10 Euro entsteht.

Affiliate Angebot Honor Magic 5 Lite 6,67 Zoll Curved-AMOLED-Display | Snapdragon 695 | 6 GB RAM | 128 GB Gerätespeicher | Triple-Kamerasystem | Freie Farbauswahl

Ob das Smartphone nun wirklich etwas für Euch ist, müsst Ihr natürlich selbst wissen. Für diesen Preis dürft Ihr kein Flaggschiff erwarten, als Einsteiger-Smartphone oder günstiges Low-Budget-Mittelklasse-Gerät macht Ihr bei diesem Deal aber definitiv nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Honor Magic 5 Lite interessant für Euch oder schreckt Euch das Curved-Panel sogar ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!