Amazon, Disney+ & Netflix: Alle Neustarts der Woche im Überblick

Nach dem erfolgreichen Auftakt von House of the Dragon als Game of Thrones-Prequel startet nach langem Warten nun auch die Herr der Ringe-Serie "Die Ringe der Macht" durch. Amazon Prime Video feiert die Premiere am 2. September (Freitag) mit einer Doppelfolge. Danach folgen weitere sechs Episoden - jeweils eine pro Woche. Weiterhin streamt man bei Amazon die dritte Staffel von Star Trek: Lower Decks, neue Folgen von The Handmaid's Tale und Filme wie Ad Astra und The Great Gatsby. Disney+ hat in dieser Woche hingegen nur die koreanische Liebesdrama-Serie Snowdrop im Gepäck.