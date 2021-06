Neue Features für Among Us: 15 Spieler, neuer Spielmodus, Map 5!

Among Us bekommt neue Features! Das beliebte Spiel erhält unter anderem eine neue Karte, einen neuen Spielmodus, ein verbessertes Account-Management sowie zahlreiche neue kosmetische Änderungen. Aber wann kommen die neuen Funktionen?

Vergangene Nacht hat Innersloth auf seinem Blog eine Roadmap für die kommenden Wochen und Monate gepostet, die neue Features von Among Us zeigt. Among was? Falls Ihr das Spiel nicht kennt: Ihr seid gemeinsam mit bis zu neun anderen Spielern irgendwo im Weltraum ausgesetzt, darunter ein bis drei zufällig ausgewählte Imposter. Die Imposter müssen die Crew töten, die Crew muss die Imposter rechtzeitig identifizieren und gemeinsam herauswählen.

Und hier kommen wir gleich zum ersten Feature: Lag das Maximum der Spieler pro Karte bislang bei zehn Personen, können demnächst bis zu 15 Personen The Skeld unsicher machen. Ob dann auch vier Imposter möglich sind, ist leider nicht bekannt.

Fest steht dagegen, dass eine neue, fünfte Map für Among Us kommen wird. Ob es sich um die Rakete oder eine geheime Raumstation handelt, ist nicht klar – im Teaser-Video (findet Ihr unten im Artikel) ist nur eine kleine Säule mit einem Button zu sehen.

Die fünfte Map von Among Us: Leider gibt sich Innersloth hier sehr bedeckt. / © Innersloth

Außerdem soll Among Us bald neue Rollen und Spielmodi bekommen. Einer davon wurde bereits erwähnt und ist auch im Teaser zu sehen: Hide & Seek. Es sieht so aus, als müsste der Imposter hier mit einem stark eingeschränkten Sichtfeld Jagd auf die Crew machen.

Künftig wird es außerdem möglich sein, den Among-Us-Account und die damit verbundenen Spielerdaten auf verschiedenen Plattformen zu nutzen. Auf der Roadmap steht weiterhin die Verfügbarkeit von Among Us auf Konsolen, allerdings ohne genauen Zeitpunkt – aktuell beschränkt sich das Spiel auf Android, iOS und Steam (PC).

Weniger Umsetzungsaufwand dürfte Innersloth dann mit den Achievements (schon 100 Crewmates getötet!) und neuen Modeaccesoires für Eure Spielfigur haben. Und natürlich wird es mit der Erweiterung auf bis zu 15 Spieler pro Map auch neue Farben für die Spielfiguren geben, die für noch mehr Verwirrung in den Diskussionsrunden sorgen.

Im folgenden Video könnt Ihr Euch noch einmal mit den neuen Features berieseln lassen.