Android 12: Google bringt mit Theme-Funktion Farbe ins Spiel

Vielleicht bekommen wir schon bald die erste Developer Preview von Android 12 zu Gesicht. Gut möglich, dass es dann bunt wird, denn derzeit wird berichtet, dass ein Themes-Feature an Bord sein könnte, mit dem ihr die Oberfläche optisch deutlich modifizieren könnt.

Mann, was haben wir gewartet, bis uns Google den Gefallen getan hat, einen Dark Mode für sein mobiles OS anzubieten. Android hat sein Gesicht über die Jahre natürlich stark verändert, aber von Version zu Version waren es manches Mal nur kleine Schritte. Einem Bericht von 9to5Google zufolge könnte mit Android 12 möglicherweise wieder einmal eine größere optische Änderung ins Haus stehen.

Aktuell habt Ihr jenseits von Googles eigenen Smartphones wie dem Pixel 5 oder dem Pixel 4a 5G, wo man farblich im ganz kleinen Rahmen Themes anpassen kann und gerooteten Smartphones nicht viel Einfluss darauf, welchen optischen Eindruck Euer Android macht. Wie es heißt, steht für Android 12 eine weitreichende Themes-Option ins Haus. Ihr könnt demnach eine primäre Farbe auswählen so wie eine weitere Akzent-Farbe.

Hier könnt Ihr Euch farblich nach Belieben austoben und somit Euer Smartphone in den Farben erstrahlen lassen, die Euch vorschweben. Spannend dabei: Das gilt auch für Apps, so dass App-Entwickler Eure Farbwahl auch für ihre Anwendungen berücksichtigen können.

Die wichtigsten Neuerungen in Android 11

Während Ihr derzeit also allenfalls mit Icon-Packs und Hintergrundbildern sowas ähnliches wie Individualität heucheln könnt, ständen Euch farblich dann mit Android 12 ganz neue Wege zur Verfügung. Zumindest die Farben fürs OS hättet Ihr dann in der Hand, aber eben auch die Farbwahl der Apps, wenn deren Developer mitspielen. Und mal ganz ehrlich: Wer hätte denn nicht gerne ein königsblaues WhatsApp oder ein Facebook in Schweinchen-Rosa? Seht Ihr – geht mir genauso.

Nicht schön, aber selten - unser Mockup versprüht deutlich den Charme der Achtziger! / © NextPit

Spaß beiseite, natürlich ist Geschmack nicht verhandelbar und wird künftig dann sicher auch gruselige Farb-Kombis zutage fördern, aber wichtig ist ja lediglich, dass es dem gefällt, der das Smartphone benutzt. Wichtig wird diese Funktion übrigens auch für diejenigen sein, die gerne auf iOS schauen und darauf verweisen, dass Apples Betriebssystem in dieser Hinsicht mehr auf dem Kasten hat, als Android.

Zuletzt hat Apple nämlich den Rückstand verkürzen können und nach gefühlten hundert Jahren sogar endlich Widgets eingeführt. Höchste Zeit also, dass sich Google wieder etwas Neues einfallen lässt, um sowohl den Nutzern mehr Individualität zu ermöglichen, als auch Apple auf Distanz zu halten.

Was sagt Ihr denn zu diesen Plänen? Ist das was, mit dem man Euch begeistern kann, oder seid Ihr auch schon happy damit, dass Ihr zwischen einem hellen und einem dunklen Modus wählen könnt? Zeigt es uns, indem Ihr bei der Umfrage mitmacht und uns in den Comments erzählt, mit welchen Farb-Kombinationen Ihr Euch abheben wollt.