Kostenlos statt 0,69 €: Diese Android-App könnte Eure Notizen revolutionieren

One Swipe Notes ist eine Android-Anwendung, mit der Ihr durch einfaches Wischen über Euren Bildschirm Notizen erstellen könnt. Die App ist derzeit im Google Play Store kostenlos erhältlich, während sie regulär 0,69 € kostet.

Die Aktion im Play Store hat kein offizielles Ablaufdatum

One Swipe Notes enthält weder Werbung, noch In-App-Käufe

App hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen bei 369 Bewertungen und über 10.000 Downloads

One Swipe Notes wird buchstäblich nichts in Eurem Leben verändern – und ja, ich weiß, es ist einfach nur noch eine App für Notizen. Aber kommt schon, lasst Euch ein bisschen gehen! Öffnet Euren Geist für die Gebote des Notizmus und lauschet dem Evangelium nach dem heiligen Notius III, unserem Vater. Und sagte ich es schon? Die App iist kostenlos.

Scherz beiseite: One Swipe Notes macht das Erstellen von Notizen auf Eurem Smartphone ein wenig einfacher. Denn Ihr müsst nicht ständig aus Eurem Browser oder einem Call herausgehen, um Notizen anzufertigen. Stattdessen wischt Ihr nur einmal über den Bildschirm. Wie das funktioniert, schauen wir uns noch einmal genauer an.

Warum lohnt sich die One Swipe Notes App?

Mit One Swipe Notes könnt Ihr während der Arbeit Notizen erstellen, die auf dem Bildschirm als schwebendes Fenster über Eurer Hauptaufgabe angezeigt werden. Die App gibt es nur auf Englisch, aber das sollte nicht wirklich ein Problem darstellen.

Egal, ob Ihr einen der faszinierenden Artikel von NextPit über Euren Webbrowser lest, eines der fesselnden Videos von NextPit auf Youtube anschaut oder nach Apps (natürlich Notiz-Apps!) sucht: Sowohl für Android oder iOS könnt Ihr durch einfaches Wischen eine Notiz erstellen oder auf Eure bereits erstellten Notizen zugreifen, ohne Eure Hintergrund-App schließen zu müssen.

Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich, Ihr könnt das Notizen-Widget mit einem einfachen Wisch ein- und ausblenden und sogar eine Notiz im schwebenden Fenster bearbeiten oder erstellen, ohne die App öffnen zu müssen. Ihr könnt auch die Position, Größe und Transparenz der Wischtaste anpassen, um Eure Notizen schwebend erscheinen zu lassen.

Mit One Swipe Notes ist es, als hätte man einen Packen Post-it-Zettel zur Hand / © NextPit

Für einen Power-User auf einem Smartphone oder Tablet oder jemanden, der sein Multitasking nicht gerne unterbricht, um zwischen Apps zu wechseln, ist One Swipe Notes ehrlich gesagt ein großartiger Fund. Die App enthält zudem keine Werbung oder In-App-Käufe.

Ist der Download sicher?

Bei einer Überprüfung des Codes der App über die exodus-privacy-Plattform wurden keine Tracker entdeckt, weder für Werbung noch für Analysen. Die aufdringlichste Erlaubnis, um welche die App bittet, ist die, andere Apps überlagern zu dürfen.

One Swipe Notes wurde von Yogesh Dama entwickelt, einem in Indien ansässigen Entwickler, der bereits andere Anwendungen wie Dark Screen Filter (eine Blaulichtfilter-App) oder Touch Locker (um falsche Berührungen des Bildschirms zu verhindern) entwickelt hat. In den Datenschutzbestimmungen des Entwicklers heißt es, dass die App einige grundlegende persönliche Daten erfassen kann, wenn Ihr diese innerhalb der App eingebt. Außerdem werden Nutzungsdaten (Protokolle) zu Analysezwecken und für die Berichterstattung über Vorfälle gesammelt.

Aber diese Datenschutzrichtlinie wirkt wie eine allgemeine Vorlage, die man online kauft, weil man keine Zeit oder Lust hat, eine eigene zu erstellen. Sie deckt so viel wie möglich ab, aber sie scheint nicht sehr konkret zu sein. Die Anwendung fragt nicht nach persönlichen Daten und verlangt keinen Zugriff auf Euren Speicher, Euren Standort oder Ihre Kontakte. Es ist mir nicht klar, was damit gesammelt werden soll.

Was haltet Ihr von One Swipe Notes und findet Ihr derartige Anwendungen interessant? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!