Statt 3,49€: Angelknoten-App für Android jetzt kostenlos angeln

Die Wahl des richtigen Angelknotens und das korrekte Binden gehören zu den Grundlagen des Angelns und können den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg am Ende der Leine ausmachen. Zumindest würde ich Euch das sagen, wenn ich nicht ein Stadtjunge wäre, der Junk-Food-Lieferdiensten fette Einnahmen beschert und seine Jugend auf dem Land in Burgund vergessen hat.

Ihr könnt die Anwendung MyRigs – Fishing Knots kostenlos im Google Play Store herunterladen

MyRigs - Fishing Knots bietet eine vollständige und detaillierte Anleitung zu 81 der wichtigsten Angelknoten und Seeknoten. Aufgeteilt in acht Kategorien, können Ihr den Knoten Eurer Wahl auswählen und auf ein präzises Informationsblatt sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zugreifen, um Euren Angelknoten perfekt zu binden.

Warum lohnt sich diese Angelknoten-App?

MyRigs - Fishing Knots ist eine Premium-App. Wenn Ihr die App jetzt kostenlos herunterladet (eigentlicher Preis: 3,49 Euro), müsst Ihr Euch nicht mit Werbung oder In-App-Käufen herumschlagen.

Die Oberfläche ist sehr aufgeräumt, übersichtlich und vor allem gut bebildert. Die Anleitungen sind detailliert und so strukturiert, dass sie für Angler aller Niveaus zugänglich und verständlich sind. Für jeden Angelknoten erklärt die Anwendung die Anwendungsfälle und seine Eigenschaften.

Hilft Euch bei Euren Angelknoten auf die Sprünge: MyRigs - Fishing Knots / © NextPit

MyRigs - Fishing Knots bietet auch eine ganze Reihe von Ratschlägen zu anderen technischen Elementen des Angelns, etwa einen Vergleich zwischen verschiedenen Angelschnüren. Erfreulicherweise ist die App auf Deutsch verfügbar und nutzt das metrische System.

Der Entwickler MyRigs hat seinen Sitz in Deutschland und bietet auch eine weitere Hochseeangel-App im Play Store an. In seiner Datenschutzerklärung unterwirft sich der Entwickler der DSGVO und versichert: "Personenbezogene Daten werden von uns nur in dem Umfang und zu dem Zweck verarbeitet, der für die Bereitstellung einer funktionsfähigen und nutzerfreundlichen Website, einschließlich Eurer Inhalte, und der darin angebotenen Dienste erforderlich ist."

Für den Betrieb von MyRigs - Fishing Knots ist weder ein Konto noch eine Berechtigung erforderlich. Die App wurde über 10.000 Mal im Play Store installiert und hat dort eine 4,4-Sterne-Bewertung basierend auf 65 Rezensionen erhalten.

Was haltet Ihr von unserer kostenlosen App des Tages? Angelt Ihr selbst und habt Verwendung für diese App? Lasst uns wissen, nach welcher Art App wir für Euch Ausschau halten sollen. Wir freuen uns auf Eure Kommentare!