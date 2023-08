Mach R1 im Hands-on: Kommt der beste Saugroboter 2024 von Anker?

Vorläufiges Urteil

Was ist also der Grund dafür, dass der Mach R1 von einem komplett eigenen Team entwickelt wird? Ganz einfach: Anker hat sich vorgenommen, für seine Flagship-Saugroboter die Innovation in den Vordergrund zu stellen und möchte dem Mach-Team die Möglichkeiten an die Hand geben, notfalls auch das Rad neu zu erfinden.

Das Ergebnis ist der Mach R1, einer der spannendsten Saugroboter mit Wischfunktion für das kommende Jahr, so viel steht schon jetzt fest. Vom mit Ozon angereicherten Wasser über die permanent mit Frischwasser befeuchtete Wischrolle bis hin zur beeindruckenden Navigation – der Saugroboter gibt sich in zahlreichen Bereichen größte Mühe, Altbekanntes über Bord zu werfen. Auf unserer Liste der "Wollen wir unbedingt testen!"-Produkte steht der Mach R1 auf jeden Fall sehr weit oben.