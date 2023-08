ThinkPhone + Windows 365 Cloud-PC: Die Zukunft des mobilen Computings?

Das Motorola ThinkPhone wurde Anfang 2023 veröffentlicht und steht seit einigen Monaten in ausgewählten Regionen in den Regalen. Auf der IFA 2023 präsentierte das Unternehmen, das sich im Besitz von Lenovo befindet, zwei Produktivitätsfunktionen, die kürzlich für die ThinkPhone-Smartphone-Serie im Rahmen einer Partnerschaft mit Microsoft angekündigt wurden.

Obwohl das Motorola ThinkPhone mit Android läuft, sind zwei wichtige Windows-Funktionen für Unternehmen geplant, die in den nächsten Wochen erscheinen sollen.

Windows 365 Cloud-PC für das Motorola ThinkPhone

Auf der IFA 2023 stellte Motorola seine Unterstützung für Windows 365 Cloud vor. Damit verfügt das Motorola ThinkPhone über Desktop-ähnliche Funktionen, die von Microsofts Cloud-PC-Enterprise unterstützt werden und ein aktives Abonnement des Dienstes erfordern.

Die Nutzer:innen können die Konnektivität des ThinkPhones nutzen, um das Gerät über den USB-C-Anschluss und das HDMI-Kabel mit größeren Bildschirmen wie einem Monitor zu verbinden. Es ist sogar möglich, das Gerät in einen vollwertigen PC zu verwandeln, indem es kabellos mit einer Tastatur und einer Maus verbunden wird.

Das Motorola ThinkPhone kann mit Windows 365 Cloud-PC in einen vollwertigen PC verwandelt werden. / © nextpit

Auf dem Bildschirm habt Ihr das Gefühl, als würdet Ihr mit Windows 365 ein vollwertiges PC-Erlebnis bekommen. Das Beste daran ist, dass Ihr die Anzahl der CPUs und die Menge des Arbeitsspeichers, die Ihr in der Cloud haben wollt, selbst bestimmen könnt – auch wenn Ihr für diese Funktionen natürlich extra bezahlen müsst. Der Nachteil ist jedoch, dass Ihr sie ohne Internetverbindung nicht nutzen könnt.

Aktiviert das Walkie-Talkie auf dem Motorola ThinkPhone

Die andere Funktion, der Walkie-Talkie-Modus für Microsoft Teams, nutzt die programmierbare Taste "Red Key" auf dem ThinkPhone. Das ist bei Telefonkonferenzen nützlich, denn Ihr könnt die Taste so einrichten, dass sie sofort als Push-to-Talk-Shortcut funktioniert. Ihr müsst die Taste dann nur jedes Mal drücken, wenn Ihr ein Gespräch beginnen oder eine Nachricht senden wollt.

Motorola sagt, dass Windows 365 Cloud und der Walkie-Talkie-Modus in Teams in einem kommenden Software-Update enthalten sind. Es gibt noch keinen genauen Zeitplan für die Veröffentlichung, aber unser Team wurde auf der IFA darüber informiert, dass es Mitte September soweit wäre.

Motorola ThinkPhone – Technische Daten und Preis

Das Motorola ThinkPhone verfügt über eine IP68-zertifizierte und militärtaugliche Konstruktion, die die Robustheit der ThinkPad-Reihe von Lenovo widerspiegelt. Außerdem verfügt es über einen 6,6 Zoll großen OLED-Bildschirm, der durch Gorilla Glass Victus geschützt ist, und einen Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, der mit einem 5000-mAh-Akku und bis zu 12/512 GB Speicherplatz ausgestattet ist. Das Gerät läuft mit Android 13 und verfügt über zusätzliche Sicherheitsfunktionen.

Affiliate Angebot Motorola ThinkPhone

Das ThinkPhone wird nur an Unternehmen verkauft und ist in einigen Märkten erhältlich, allerdings nicht direkt für Verbraucher:innen erhältlich. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie Ihr zum Beispiel an obigem Amazon-Link seht.

Was haltet Ihr von diesen Softwarevorteilen des Motorola ThinkPhone? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.