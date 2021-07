Apples Externe MagSafe Batterie: 1460 mAh für 109 Euro?!

Zunächst mal das Wesentliche: Die Externe MagSafe Batterie lädt aktuelle Apple-Smartphones aus der iPhone-12-Serie auf, also das iPhone 12 mini, das iPhone 12 sowie die beiden iPhone-12-Pro-Modelle. Die Powerbank hält sich dabei magnetisch an der Rückseite der Smartphones fest.

Die Externe MagSafe Batterie ist ab sofort auf der Apple-Webseite erhältlich und kostet stolze 109 Euro.

Im Akku-Widget seht Ihr künftig auch den Ladestand Eurer MagSafe Batterie. / © Apple

Verwendet Ihr die MagSafe Batterie, seht Ihr künftig im Akku-Widget Eures iPhone den Ladestand der externen Batterie, auf obigem Bildchen einmal in der Heute-Ansicht und einmal auf dem Homescreen zu sehen, im Widget jeweils rechts oben.

Und jetzt die Preisfrage nach der Kapazität? Der Akku fasst eine elektrische Ladung von nur 1460 mAh, allerdings – und da hat Caschy gut aufgepasst – bei 7,62 Volt. Das bedeutet dann eine Energie von 11,30 Wh. Und diese Größe entscheidet, wie viel Saft beim Laden tatsächlich in Eurem iPhone ankommt.

Akkus der iPhone-12-Serie im Überblick Modell Elektrische Ladung Energie iPhone 12 mini 2227 mAh 8,57 Wh iPhone 12 2815 mAh 10,75 Wh iPhone 12 Pro 2815 mAh 10,75 Wh iPhone 12 Pro Max 3687 mAh 14,13 Wh

Hinzu kommt natürlich noch, dass der Wirkungsgrad beim kabellosen Laden nicht bei 100, sondern eher bei etwa 75 Prozent liegen dürfte. Von den 11,30 Wh der MagSafe Batterie kommen also rund 8,5 Wh im iPhone-Akku an. Das reicht dann, um das iPhone 12 mini einmal komplett aufzuladen. Beim iPhone 12 und 12 Pro liegt das Akkuplus bei knapp 80 Prozent, beim iPhone 12 Pro Max sind es nur noch 60 Prozent.

Wer genau hinsieht, kann hier die Eckdaten des Akkus erkennen. / © Apple

So oder so: Selbst als Hardcore-Power-User solltet Ihr damit noch gut über den Tag kommen. Ob das jetzt 109 Euro wert ist oder es auch eine 10-Euro-AliExpress-Powerbank (mit hässlichem Kabel, oh Schreck) tut, darüber will ich hier mal nicht urteilen. Oder Ihr kauft Euch für knapp 110 Euro diese Dell-Powerbank mit 65 Wh, die auch Notebooks & Co. auflädt.