Apple Fitness+: Ab sofort auch in Deutschland verfügbar

Der Apple-Dienst Fitness+ ist ab heute Abend auch in Deutschland und 14 anderen Ländern verfügbar. Dann können Apple-Watch-Besitzerinnen und -Besitzer (ab Apple Watch 3) neben Trainings im Studiostil oder auch Meditationen endlich auch das neue Apple-Abo nutzen. Fitness+ wird auch Teil von Apple One sein – dem Premium-Abo von Apple, das mehrere Apple-Services zu einem günstigeren Preis im Vergleich zu den Einzelbuchungen umfasst.

Darauf freue ich mich schon wirklich lange: Fitness+ startet in Deutschland und ebenfalls in den NextPit-Ländern Brasilien, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz, Portugal und Spanien. Allerdings ist der Service dann auch in Englisch und nur mit Untertiteln verfügbar. Mit Fitness+ kann man dann unabhängig vom Aufenthaltsort auf eine Reihe von Trainings zugreifen, die wiederum von erfahrenen Personal Fitness-Trainerinnen und -Trainern geführt werden.

In der Pressemitteilung heißt es: "Fitness+ überträgt auf intelligente und nahtlose Weise die wichtigsten Trainingsdaten, die Anwender:innen von der Apple Watch kennen, direkt auf iPhone, iPad und Apple TV. So entsteht ein personalisiertes und intensives Trainingserlebnis, das man überall und jederzeit absolvieren kann — ob zu Hause, im Freien oder im Hotelzimmer auf Reisen". In besonders wichtigen Momenten erscheinen die persönlichen Fitnessdaten dann auf dem jeweiligen Screen, beispielsweise die Herzfrequenz, wenn Trainerin oder Trainer nach dem Puls fragen.

Es stehen elf verschiedene Trainingsarten zur Verfügung, wie beispielsweise hochintensives Intervalltraining (HIIT), Kraft, Yoga, Tanzen, Core, Radfahren oder Pilates. Alle Trainings werden mit mit Musik unterstützt – ganz so also, als ob man selbst im Fitnessstudio wäre.

Professionelle Trainer machen es vor, wir können es nachmachen – das neue Fitness+ von Apple. / © Apple

Fitness+ als einzelnes Abo oder auch über Apple One verfügbar

Fitness+ ist im Abo für entweder 9,99 Euro pro Monat oder für 79,99 Euro als jährliche Einmalzahlung verfügbar. Außerdem ist Fitness+ auch im Apple One Premium Abo enthalten, das es ab heute dann für 28,95 Euro pro Monat gibt und die Dienste Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Fitness+ und iCloud+ mit 2 TB Speicherplatz zu haben gibt. Außerdem können bis zu 6 Familienmitglieder diese Dienste mitbenutzen.

Der Speicherplatz bei Apple One ist also deutlich angewachsen, wenn man überlegt, dass das Abo derzeit lediglich 200 GByte umfasst.

Um die neuesten Funktionen nutzen zu können, muss Fitness+ mit einer Apple Watch Series 3 oder neuer mit watchOS 8.1, gekoppelt mit einem iPhone 6s oder neuer mit iOS 15.1, einem iPad mit iPadOS 15.1 oder Apple TV 4K oder Apple TV HD mit tvOS 15.1 verwendet werden.