Apple iPhone 16: Geleakte Bilder zeigen vertikale Kamera-Anordnung

Obwohl es schon länger Gerüchte gibt, dass die iPhone-16-Serie das Apple iPhone 15 (Test) iterativ weiterentwickeln wird, gibt es nun Berichte, die auf eine kleine, aber deutliche Änderung am Design des iPhone 16 hindeuten. Vor allem die rückseitige Hauptkamera soll eine neue Ausrichtung erhalten, um räumliche Videoaufnahmen in Zukunft für das "Apple Vision Pro"-Headset zu unterstützen. Der jüngste Leak zeigt jetzt auch ein Bild der Kamerakomponente, das die aktuellen Gerüchte praktisch offiziell bestätigen soll.

Foto der Kamera-Einheit des Apple iPhone 16

Der bekannte Leaker Majin Bu hat auf X ein angebliche Foto des rückseitigen Moduls der Hauptkamera des Apple iPhone 16 (Plus) veröffentlicht. Was wir erkennen können, ist, dass die beiden Sensoren vertikal und nicht wie beim iPhone 15 diagonal angeordnet sind. Es deckt sich auch mit dem Mock-up des iPhone 16, das dieselbe Quelle bereits geteilt hat und das zeigt, wie das Bauteil in dem iPhone möglicherweise aussehen wird.

Eine weitere interessante Sache, die uns an dem Bauteil aufgefallen ist, ist, dass der Abstand zwischen den beiden Optiken schmaler ist als bei den den Kameras des Apple iPhone 15 Pro (Test). Allerdings könnte es im endgültigen Layout, wo die Kameraringe und Linsen einbezogen werden, noch entsprechende Änderungen geben, die einen breiteren Abstand zur Folge hätten.

Angebliches Kameramodul des Apple iPhone 16 auf einem Rendering gesichtet. / © X/u/MajinBuOfficial

Zudem wird spekuliert, dass die rückwärtigen Kameras ein umgestaltetes Kamera-Array in einer elliptischen Form erhalten werde. Das Mikrofon auf der Rückseite dürfte auf der Insel platziert, während das LED-Blitzlicht rechts neben der Kamera seinen Platz finden würde.

Apples iPhone 16 (Plus) Schema zeigt die neu gestaltete Dual-Hauptkamera und die neuen Aufnahme- und Aktionstasten. / © X/u/MajinBu

Die neue Kameraanordnung soll die räumliche Videoaufnahme auf dem iPhone 16 und iPhone 16 Plus ermöglichen. Zuvor war diese Funktion exklusiv dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vorbehalten (Test).

Neben der Aktualisierung des Layouts soll die gesamte iPhone-16-Serie von Apple zusätzlich zur Aktionstaste eine eigene "Aufnahmetaste" erhalten. Die neue Taste, die aktuellen Informationen zufolge mechanisch sein wird, soll flexible Kamerasteuerungen wie unter anderem integriertes Zoomen ermöglichen.

Was denkt Ihr über das neue Design des Apple iPhone 16? Meint Ihr, es ist an der Zeit, dass Cupertino ein radikales iPhone-Design einführt?