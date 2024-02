Apple iRing: Auch Cupertino arbeitet mit Nachdruck an einem Smart Ring

Erst heute früh haben wir über den möglichen Präsentationstermin des Samsung Galaxy Ring berichtet . Und nun erreicht uns ein Medienbericht, der da besagt, dass auch Apple an einem Smart Ring arbeitet. Dass es früher oder später einen Apple iRing geben wird, war zu erwarten, doch dass Cupertino bei einer neuen Produktkategorie mit Nachdruck arbeitet, ist neu.

Apple iRing in Arbeit!

Smarte Ringe sind das nächste große Ding, wenn es darum geht dezent und unauffällig seine persönlichen Gesundheitsdaten zu tracken. Mit Samsung hat sich nun auch ein großer Smartphone-Hersteller zu einem solchen intelligenten Ring entschieden. Andere Hersteller, wie der Oura Ring, der Ultrahuman Ring Air oder der zuletzt angetestete Rogbid Smart Ring sind da schon ein wenig länger auf dem Markt.

Einem Bericht der ETNews aus Südkorea zufolge scheint Cupertino nun auch an einem Apple iRing zu arbeiten. Doch allem Anschein nach lässt man sich nicht so viel Zeit wie bei dem jüngst präsentierten Apple-Vision-Pro-Headset oder dem ersten Foldable. Die Publikation beruft sich auf ein erhöhtes Aufkommen an Patent-Registraturen zu einem Smart Ring.

Darunter auch eine Anmeldung bei dem US-Patent- und Markenamt (USPTO) aus dem November 2023, wo es um die drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite geht, welche vorrangig zur Übertragung der Gesundheitsdaten an das iPhone verwendet werden könnten. Ein wirklicher Beweis für einen kurzfristigen Release des Apple iRing ist das jedoch nicht. Ein Brancheninsider behauptet derweil:

„Apple hat seit mehreren Jahren regelmäßig Patente im Zusammenhang mit intelligenten Ringen veröffentlicht, daher scheint die Weiterentwicklung zur Kommerzialisierung unmittelbar bevorzustehen.“

Laut dem globalen Marktforschungsunternehmen Business Research Insight, wird die weltweite Marktgröße für intelligente Ringe voraussichtlich von 20 Millionen US-Dollar im letzten Jahr auf 197,03 Millionen US-Dollar im Jahr 2031 nahezu explodieren. Es handelt sich um eine Wachstumsrate von etwa dem Zehnfachen über 8 Jahre hinweg – also durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr. Ein Markt, den sich Cupertino mit seinem starken Engagement in seiner "Health“-App sicher nicht entgehen lassen möchte.

