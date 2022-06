Apple-Komplettpaket in verrücktem Vertrag: O2 Grow mit iPhone und Watch

NEXT PIT TV

Habt Ihr keine Lust mehr, bei Smartwatches ständig Verbindungsprobleme oder eine hakelige Bedienung in Kauf zu nehmen? Dann bietet Euch O2 zum 20-jährigen Geburtstag ein Apple-Komplettpaket an. Die darin enthaltene Apple Watch Series 7 kommt in der LTE-Version und lässt sich somit auch komplett unabhängig vom iPhone nutzen. Allerdings packt O2 im Vertrag auch noch das brandneue iPhone 13 und eine zweite Gratis-SIM obendrauf.

Damit könnt Ihr die Vorteile des exklusiven O2-Grow-Tarifs voll und ganz ausnutzen. Denn in diesem Tarif beschert O2 allen Tarifkunden ein jährliches Datenvolumen-Upgrade von 10 Gigabyte. Doch auch zum Start kann sich der Vertrag mit 40 Gigabyte monatlichem Surf-Volumen, einer Allnet-Flat und 5G-Kompatibilität sehen lassen. Nach drei Jahren steigt das Volumen somit auf 70 Gigabyte an.

Apple-Bundle mit O2 Grow im Tarif-Check

Seid Ihr Euch unsicher, ob sich der Vertrag für Euch lohnt? Dann fassen wir Euch alle Details noch einmal übersichtlich zusammen. Starten wir mit den Geräten: mit dem iPhone 13 bekommt Ihr das neueste Apple-Smartphone in der Basis-Version, die bereits mit hervorragender Kamera-Qualität, Top-Performance und langer Software-Gewährleistung aufwartet. Die Apple Watch Series 7 ist hingegen die beste Smartwatch auf dem Markt und in der LTE-Version im Netz für stolze 390 Euro zu haben. Für weitere Informationen legen wir Euch unseren Test zum iPhone 13 sowie unser Review zur Apple Watch 7 ans Herz.

Apple-Deal im Überblick Eigenschaft iPhone 13 + Apple Watch 7 + O2 Grow Datenvolumen 40 GB + 10 GB jährlich Bandbreite 300 MBit/s 5G? Ja Allnet-Flat? Ja Mindestlaufzeit 36 Monate Monatliche Kosten 64,99 Euro Einmalige Kosten 1 Euro Versandkosten 4,99 Euro Anschlussgebühr - Gesamtkosten 2.345,63 Euro

Der O2-Vertrag ist mit seinem wachsenden Datenvolumen eine echte Besonderheit. Darüber hinaus wurde das 5G-Netz von O2 erst vor wenigen Wochen mit dem Connect-Siegel 2022 mit der Note "Sehr gut" ausgezeichnet. Natürlich könnt Ihr die Vorteile des 5G-Netzes mit dem im Vertrag enthaltenen iPhone 13 voll und ganz ausnutzen.

Dieser Artikel ist als Teil einer Kooperation mit dem Mobilfunkanbieter O2 entstanden.