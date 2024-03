Apple Vision Pro: Deutschland-Start deutet sich an

Seit der Einführung der Apple Vision Pro in den USA im letzten Monat hat Apple sein VR-Headset noch nicht in andere Länder geliefert. Apple kündigte zwar an, das Gerät in den kommenden Monaten auch in anderen Märkten anzubieten, verriet aber nicht, in welchen Ländern. Aber jetzt deutet eine neue Erkenntnis darauf hin, dass die Brille mehr Märkte erreicht als zunächst gedacht.

