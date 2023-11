Apples preiswerte Alternative zur Apple Vision Pro soll nur die Hälfte kosten!

Neben der Standalone-VR/XR-Brille von Apple, gemeinhin als Apple Vision Pro bekannt, soll 2024 final auf den Markt kommen. Gerüchten zufolge arbeitet der Konzern aus Cupertino jedoch bereits an einer günstigeren Version seines Extended/Mixed-Reality-Headsets. Jetzt hat ein Bericht mehr Licht ins Dunkel gebracht, was den möglichen Preis und den Zeitplan für die Markteinführung des "preiswerten" VR-Headsets angeht.

Die Apple Vision SE kommt

Den Informationen der taiwanesischen DigiTimes zufolge, arbeitet Apple derzeit an vier räumlichen Headsets, darunter die Vision Pro der zweiten Generation und ein deutlich günstigeres Modell für den Consumer-Markt. Abgesehen von der Existenz der beiden anderen Headsets ist über diese Modelle bislang nichts weiter bekannt.

Was die Standard- oder günstigere Version des Vision-Headsets angeht, hat die Quelle erklärt, dass es bereits eine Materialliste für das Gerät gibt. Es wird vermutet, dass die für das Headset verwendeten Materialien nur halb so viel kosten, wie die der Apple Vision Pro. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der tatsächliche Preis des möglichen Apple Vision SE bei rund 1.700 US-Dollar liegt und damit nur etwa halb so hoch ist wie der des Premium-Headsets, das satte 3.500 US-Dollar kostet.

Die Apple Vision Pro verfügt über 2x ultrahochauflösende Mikro-OLED-Displays sowie Apple-M2- und R2-Chipsätze. / © Apple, bearbeitet von nextpit

Der Zeitpunkt der Markteinführung des "preiswerten" Vision-Headsets könnte dazu beitragen, dass der endgültige Preis zu gegebener Zeit sinkt. Das ist zu erwarten, da die Kosten für die Komponenten mit der Zeit sinken werden.

Natürlich würde die Preissenkung wahrscheinlich dazu führen, dass Apple einige High-End-Funktionen in dem preisgünstigen Headset weglässt. Wahrscheinlich wird das Gerät mit einem weniger leistungsfähigen Chipsatz und einer weniger leistungsfähigen Tracking-Technologie ausgestattet sein und auch das Display wird anders aussehen.

Die Publikation fügte hinzu, dass Apple plant, die Produktion des bislang unbekannten Vision-Headsets bis Ende 2024 zu beginnen. Erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 soll das Headset dann final vorgestellt werden.

Wie viel seid Ihr bereit, für das kostengünstige Mixed-Reality-Wearable von Apple zu zahlen? Wäre es logisch, dass Apple ein Headset unter 1.000 US-Dollar anbietet? Wir würden uns freuen, Eure Meinung unten in den Kommentaren zu lesen.