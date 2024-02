Aqara Präsenzsensor FP2 im Test: geniales Radar fürs Smart Home

Auspacken und Setup

Der Aqara FP2 ist schnell montiert und per App mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Das anschließende Einrichten des Sensors kann etwas frickelig sein, doch die Mühe lohnt sich. Anschließend habt Ihr nämlich einen mächtigen Präsenzsensor, der in unzähligen Smart-Home-Ökosystemen mitspielt – und dorthin auch viele Features überträgt.

Gefällt:

Schickes, unauffälliges Design

Breite Smart-Home-Kompatibilität

Flexibel zu montieren

Gefällt nicht:

Energiehungriges WLAN

Setup etwas hakelig

Der Aqara FP2 sieht schick und unauffällig aus. Der Hersteller verpackt die Elektronik in einem Gehäuse, das etwa einen Daumen breit ist und den Durchmesser einer 250-ml-Redbull-Dose hat. Aufgehängt ist dieser Sensor an einem Doppelgelenk, an dessen Ende ein magnetischer Fuß sitzt. Dank des vorgebohrten Lochs könnt Ihr den Sensor aber auch irgendwo an die Wand dübeln. Das Aufhängen klappt wahlweise über Kopf oder richtig herum und auch angewinkelt – wichtig ist nur, dass der Sensor nicht verdreht ausgerichtet ist – der Aqara-Schriftzug sollte also parallel zum Boden ausgerichtet sein. Dank IPX5 eignet sich der FP2 übrigens auch für Feuchträume wie Badezimmer.

Der Fuß des Aqara FP2 ist magnetisch – alternativ gibt's mittig auch ein Loch in der Bodenplatte, um den Sensor festzuschrauben. Dank des Scharniers lässt sich der FP2 gut ausrichten. / © nextpit

Das initiale Pairing des Aqara FP2 ist denkbar einfach: Ihr stöpselt den Sensor mit dem mitgelieferten USB-Kabel in das nicht mitgelieferte USB-Netzteil ein und stellt sicher, dass der Pairing-Modus aktiviert ist. Eine Minute und die Eingabe Eures WLAN-Passworts später hängt der Sensor dann im Heimnetz.

Code scannen, Namen und Raum festlegen: Das initiale Setup des Aqara FP2 ist einfach. Nettes Feature am Rand: Im Präsenzsensor ist auch ein Lichtsensor integriert, um bestimmte Aktionen beispielsweise nur bei Dunkelheit zu schalten. / © nextpit

Anschließend habt Ihr die Auswahl zwischen aktuell drei Nutzungsszenarien:

Präsenzerkennung: Wie viele Personen befinden sich wo im Raum? Hierzu muss der Sensor an der Wand zwischen 1,4 und 1,8 m Höhe angebracht sein.

Sturzerkennung: Ist eine Person in der überwachten Zone gestürzt? Hierzu muss der Sensor an der Decke montiert sein.

Schlaftracking: Hier trackt der Aqara FP2 den Schlaf einer einzelnen Person im Bett. Hierzu muss der Sensor an der Wand über dem Bett angebracht sein.

Die spannendste Funktion – und das Hauptfeature – ist die Präsenzerkennung, auf die wir uns in diesem Testbericht konzentrieren wollen. Und dann kommt auch gleich der kompliziertere Teil des Setups: Die Kalibrierung auf Euren Raum. Dazu lauft Ihr im zu überwachenden Raum einmal von ganz links nach ganz rechts, um dem Sensor zu zeigen, wo das Zimmer aufhört – das verbessert die Genauigkeit. Eure Position seht Ihr dabei live in der App. Im Praxistest ist das zunächst etwas hakelig, klappt dann aber doch noch.

Der Aqara FP2 bietet verschiedene Betriebsmodi. Das wichtigste Feature ist ganz klar die Präsenzerkennung. / © nextpit

Anschließend könnt Ihr Euren leeren Raum mit Möbeln füllen. Geht dazu beispielsweise an den Esstisch und packt an die angezeigte Position auf der Karte einen Tisch – oder tut's analog mit Eurem Sofa, der Sitzeecke oder dem Bett. Im nächsten Schritt könnt Ihr dann Erkennungszonen einrichten, die im Falle einer An- oder Abwesenheit von einer oder mehreren Personen bestimmte Aktionen auslösen. Dieses Setup müsst Ihr einmal in der Aqara-App abschließen und könnt diese Einstellung mitsamt der Zonen dann auch in anderen Smart-Home-Systemen nutzen, beispielsweise Amazon Alexa oder Home Assistant.

Um das Setup des Aqara FP2 abzuschließen, positioniert Ihr den Präsenzsensor in einem virtuellen Abbild Eurer Wohnung. / © nextpit

Damit kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt: Aqara bietet nämlich einen breiten Support für verschiedene Smart-Home-Ökosysteme. Mit dabei sind HomeKit, Alexa, Google und IFTTT, jeweils via WLAN. Per Firmware-Update soll später noch Matter-Unterstützung folgen. Wer basteln möchte: Über die HomeKit Device Integration bekommt Ihr den Sensor auch in Home Assistant (zum Einsteiger-Guide) integriert. Nativ in der Aqara-App gibt's noch einen Support für Sonos-Geräte.