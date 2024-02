Oppo is back! Chinesischer Smartphone-Hersteller ist zurück in Europa!

Anlässlich des Mobile World Congress (MWC 2014) in Barcelona hat der OnePlus-Mutterkonzern Oppo nun offiziell bekannt gegeben, dass man wieder zurück auf der deutschen und europäischen Bühne ist. Wie wir es bereits von OnePlus vernommen haben – die augenscheinlich etwas schneller waren – hat man sich im Patentstreit außergerichtlich mit Nokia geeinigt.

Nun ist also auch Oppo offiziell zurück

Am 24. Januar 2024 hat OnePlus offiziell bekannt gegeben, dass man sich im Patentstreit mit Nokia auf eine Lizenzsumme geeinigt hätte, über diese sämtliche beteiligten Parteien Stillschweigen wahren. Während OnePlus unmittelbar nach der Bekanntgabe das OnePlus 12 (Test) und OnePlus 12R (Test) auch auf dem europäischen Markt ab 699 Euro zum Kauf angeboten haben, scheint es auf der deutschen Oppo-Homepage keine Bewegung zu geben. Nach wie vor ist dort zu lesen:

Derzeit sind keine Produktinformationen auf unserer Website verfügbar. Einige der Produkte sind auch nicht in Deutschland erhältlich, darunter die Reno-8-Series und das Oppo Find N2 Flip.

Doch der Schein trügt, wie nun der Konzern auf dem MWC 2024 bekannt gab. Bingo Lui, seines Zeichens Oppo-Europa-CEO verkündete ein europäisches und infolgedessen deutsches Comeback an.

In den vergangenen Monaten haben wir eine steigende Nachfrage und hohe Erwartungen von EU-Kund:innen gesehen, die nach der von Oppo gelieferten Erfahrung gefragt haben – etwa nach der führenden Smartphone-Fotografie. Unsere Mission bleibt es, den europäischen Nutzern die besten Produkte zu liefern. Wir sind hier, um zu bleiben und dem Smart-Device-Markt mehr Auswahl zu bieten

Oppo-EU-CEO Bingo Lui präsentiert das Oppo Reno 11 F / © Oppo

Konkret nannte der Europa-Geschäftsführer das Oppo Reno 11 F, welches als erstes Oppo-Smartphone wieder deutsche Verkaufsregale schmücken wird. Auch Flaggschiff-Smartphones der Find-Serie sollen bald verfügbar sein. Ob dazu auch das jüngst in China präsentierte Oppo Finde X7 Ultra mit seinem verbauten Snapdragon 8 Gen 3 gehört, wollte man jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht verraten. Zumindest wird es der dem BBK-Electronik-Dachverband angehörige Hersteller nicht allein bei Android-Smartphones belassen.

Oppo Find X7 Ultra / © Oppo

KI und die Oppo Air Glass 3

Zu dem zukünftigen Produktportfolio werden auch Kopfhörer und Android-Tablets gehören. Auf dem MWC 2024 in Barcelona hatte Oppo noch für dieses Jahr die Einführung generativer KI-Funktionen in seinen Produkten angekündigt. Die 50 g leichte XR-Brille mit der Bezeichnung Oppo Air Glass 3 wird sich mit dem AndesGPT-Modell über das im rechten Brillenbügel befindliche Touchpad und der Sprache bedienen lassen und eines der ersten Produkte sein, welche die künstliche Intelligenz integrieren.

Die Oppo Air Glass 3 wurde mit KI-Fähigkeiten auf dem MWC 2024 vorgestellt. / © Oppo

Und was ist Eure Meinung zu dem Thema? Geht Euch Oppo prinzipiell eher am **** vorbei oder wartet Ihr schon sehnsüchtig auf Smartphones wie das Oppo Find 7 Ultra? Schreibt uns doch gern Eure Gedanken zu dem Thema unten in die Kommentare.