OnePlus, Oppo, Realme & Vivo: Was uns nach dem Nokia-Deal erwartet!

Welche Flaggschiff-Smartphones hält die BBK Electronics für uns bereit?

Wir hatten vergangene Woche über die Wendung im Patentstreit zwischen Nokia und Oppo berichtet: Nach mehr als einem Jahr komplettem Verkaufsstopp von Oppo- und OnePlus-Smartphones in Deutschland, hatte man sich nun doch noch überraschend geeinigt. Zwar bewahren beide Unternehmen Stillschweigen über die getroffenen Vereinbarungen im Fall der von Nokia zur Verfügung gestellten 5G-Lizenzen, doch es hat eine Einigung stattgefunden, so Oppo in einer offiziellen Erklärung.

OnePlus Open und OnePlus 12

OnePlus 12: Ein Telefon, das seinen Namen wirklich verdient / © nextpit

Das bedeutet im Grunde auch wieder die Freigabe von einer Menge an sehr interessanten Android-Smartphones des Dachverbandes BBK Electronics. Dazu gehören unter anderem natürlich Produkte des Herstellers Oppo, Realme, Vivo und für uns wohl am interessantesten, OnePlus. Das Unternehmen, das mit dem OnePlus One und dem CyanogenMod von Steve Kondik bekannt wurde, hat eine große Community in Deutschland.

Hier stehen natürlich an erster Stelle das von uns getestete Foldable OnePlus Open und das jüngst präsentierte OnePlus 12 (Test). Letzteres Android-Flaggschiff ist unter anderem mit dem Snapdragon 8 Gen 3, bis zu 16/512 GB Speicher und einem 6,82 Zoll großem AMOLED-Display (3.168 x 1.440 px) ausgestattet. Aber auch das erste Foldable des unter CEO Pete Lau geführtem Unternehmen, konnte Camila aufgrund der Kamera, der Lade-Technologie und dem kompakten 2-in-1-Formfaktor, das sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand eine nahtlose Experience bietet, überzeugen.

Oppo Find X7 Ultra

Mit dem Oppo Find X7 Ultra hat der chinesische Hersteller wieder einmal ein ganz besonderes Flaggschiff präsentiert! / © Oppo

Doch während uns die beiden Smartphones bereits recht gut bekannt sind, könnten uns auch noch andere Leckerbissen erwarten. Oppo beispielsweise hat derweil seine Find-X7-Serie im Heimatland China veröffentlicht, wovon sich das Oppo Finde X7 Ultra als besonders begehrenswert anhört. Auch hier ein Snapdragon 8 Gen 3 mit maximalen 16/512 GB verbaut. Weiterhin hat Oppo ja die Kooperation mit dem Kamera-Experten Hasselblad assimiliert.

Hier gibt es gleich mal eine 50-MP-Quad-Kamera, welche wir sehr gern einmal in unseren bekannten Kamera-Blindtests einbinden würden. Auch das 6,82 Zoll große AMOLED-Display verspricht mit seiner LTPO-Technologie (120 Hz) und einer Auflösung von 3.168 x 1.440 px, sowie einer maximalen Helligkeit von 4.500 Nits ein echtes Highlight zu sein. Das IP68 zertifizierte Oppo Find X7 Ultra besitzt für den Bildschirm einen speziellen Schutz durch Corning Gorilla Glass Victus 2.

Vivo X100 Pro

Vivo stellt drei neue Zeiss-Flaggschiff-Smartphones am 13. November 2023 vor. / © Vivo

Vivo hatte sich in den vergangenen Jahren mit seinem jeweiligen X-Pro-Modell immer mit einer hervorragenden Kamera präsentiert, welche mit Linsen des deutschen Optik-Spezialisten Carl Zeiss ausgestattet waren. Das Vivo X100 Pro wurde bereits in China und auch einigen anderen Ländern vorgestellt – ein deutscher Verkaufsstart blieb bislang aus. Ändert sich das jetzt?

Schließlich haben erste Testfotos Lust auf mehr gemacht. Hier allerdings kein Qualcomm-SoC, sondern ein MediaTek Dimensity 9300, der letzten Benchmark-Tests zufolge dem kalifornischen Flaggschiff-Prozessor überlegen sein soll.

Realme GT 5 Pro

MaTT kommt mit dem Realme GT3 zurück aus der Zukunft. / © NextPit, Skrotaa / Adobe Stock

Natürlich darf in unserer kleinen Bestlist of BBK-Electronics-Flagship-Smartphones nicht das Realme GT 5 Pro fehlen. Schließlich hat der preiswerteste Smartphone-Hersteller der chinesischen Dachorganisation uns beim Test des Realme GT 3 und dem "240 Watt SuperVoocCharge" beeindruckt, wie der Akku binnen 10 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen wurde.

Zwar bietet man uns beim Realme GT 5 Pro "nur" 100 W, dafür blendet man uns mit maximalen 3.000 Nits beim 6,78 Zoll großem AMOLED-Panel (2.780 x 1.264 px). Auch hier natürlich der schnellste Qualcomm-Prozessor mit dem Snapdragon 8 Gen 3, gemeinsam mit maximalen 16 GB RAM und 1 TB internen Programmspeicher. Die preiswerteste Ausführung wäre hierzulande dann mit umgerechneten 430 Euro zu haben. Dafür muss man dann im Hinblick auf die Kamera etwas Verzicht üben. Hier gibt es nämlich "nur" zwei 50-MP- plus einer 8-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera. Dürfte den meisten unter Euch aber auch genügen, oder?

Affiliate Angebot OnePlus 11

Schreibt uns doch mal Eure Meinung zu den News, dass Oppo sich mit Nokia geeinigt hat und wir wohl bald wieder BBK-Smartphones hierzulande in den Verkaufsregalen erwarten dürfen, runter in die Kommentare. Habt Ihr schon einen Favoriten?