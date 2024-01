Einigung mit Nokia: Kehren Oppo und OnePlus zurück nach Deutschland?

Die genauen Bedingungen der Vereinbarung sind im gegenseitigen Einvernehmen vertraulich, heißt es in der Erklärung von Oppo, aber ja: Der Patentkrieg zwischen beiden Unternehmen kann endlich abgehakt werden.

Ihr erinnert Euch: Durch Nokias Handeln verschwanden Smartphones von Oppo und OnePlus vom deutschen Markt, in der Folge galt das auch für Vivo-Handys.

Jetzt sind sich die beiden Unternehmen also einig geworden, was auch beinhaltet, dass Oppo nachträglich aufgelaufene Lizenzgebühren an Nokia entrichtet, wie in Nokias Presseerklärung zu lesen ist.

Kehren Oppo und OnePlus nun schnell zurück nach Deutschland?

Ich versuche mal, in Eure Köpfe zu schauen: Ihr interessiert Euch vermutlich ebenso wie ich herzlich wenig dafür, was Oppo nun genau an Kohle für die Lizenz abdrücken muss. Spannender ist für uns in Deutschland doch die Frage, ob und wann Oppo und die Oppo-Tochter OnePlus zurückkehren nach Deutschland.

Dazu gibt es noch kein offizielles Statement, aber klar, natürlich hoffen wir darauf, dass bärenstarke Android-Phones wie das OnePlus 12 (Test), welches Ihr oben auch im Bild seht, regulär in unseren Gefilden verkauft werden können.

Wir werden Euch natürlich darüber informieren, sollten die beiden beliebten Handy-Marken ihr Deutschland-Comeback feiern. Auch zu Vivo gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine klaren Ansagen, aber allen BBK-Unternehmen steht die Tür nach Deutschland jetzt natürlich sperrangelweit offen.

In der nextpit-Redaktion hoffen wir jedenfalls, dass Oppo jetzt auch die Entscheidung trifft, unseren Markt wieder zu bedienen. In den Kommentaren könnt Ihr uns derweil mitteilen, ob Ihr unsere Hoffnung teilt, oder ob Ihr eh andere Vertriebswege nutzt, um an die begehrten Smartphones zu gelangen.