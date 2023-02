Asus Chromebook ab 169 Euro: Amazon senkt Preise von vier Laptops

Derzeit bietet Amazon vier Asus-Chromebooks im Rahmen einer Sparaktion zu günstigeren Preisen an. Der günstigste Laptop mit Chrome OS ist dabei bereits ab 169 Euro zu haben. Bei allen Geräten lässt sich das Display um mindestens 180 Grad öffnen, teilweise wird auch Touch-Funktionalität geboten, was einen Tablet-Betrieb ermöglicht.

Die vier Asus-Chromebooks liegen nach der Preissenkung durch Amazon im Preisbereich zwischen 169 bis 719 Euro, eine High-End-Ausstattung dürft Ihr also nicht erwarten. Vorinstalliert ist natürlich Chrome OS von Google, bei Bedarf könnt Ihr aber auch ein anderes Betriebssystem wie Windows installieren. Bei den reduzierten Laptops handelt es sich um die Modelle Asus Chromebook 14, Chromebook Vibe Flip CM14, Chromebook Vibe CX55 sowie Chromebook Vibe CX34 Flip, deren Ausstattung wir Euch im Folgenden genauer vorstellen.

Günstige Chromebooks für Genügsame

Das Asus Chromebook 14 (CX1400CNA-BV0170)* wurde von 199 auf 169 Euro reduziert und wird damit nun so günstig wie nie zuvor angeboten. Der Laptop bietet ein 14-Zoll-Display mit 1.366 × 768 Bildpunkten. Bei der CPU handelt es sich um den Intel Celeron N3350 mit zwei Kernen und 1,10 GHz. Dazu kommen 8 GB RAM und 64 GB Speicherplatz, der sich via microSD-Kartenslot erweitern lässt. Zum Surfen und für typische Office-Anwendungen reicht das Gebotene also. Anschlussseitig bekommt Ihr 2× USB-C 3.0 mit DisplayPort, 2× USB-A 3.0 und eine Audiobuchse für 3,5-mm-Klinkenstecker geboten.

Affiliate Angebot Asus Chromebook 14 14" HD Anti-Glare Display, Intel Celeron N3350, 8GB RAM, 64GB eMMC, Intel HD Graphics 500

Das Asus Chromebook Flip CM14 2-in-1 Convertible (CM1400FXA-EC0016)* kostet nach der Preissenkung 349 Euro statt 399 Euro (UVP). Der 14 Zoll große Touchscreen löst mit 1.920 × 1.080 Pixeln, also Full HD auf. Der AMD-Prozessor Athlon 3015Ce bietet zwei Zen-Kerne, die mit bis zu 2,3 Ghz betrieben werden und SMT für vier Threads. Im Gerät stecken außerdem 4 GB RAM und eine 64 GB große SSD.

Asus-Chromebooks mit bis zu zehn Kernen

Deutlich mehr Leistung als bei den vorherigen Laptops erhaltet Ihr beim Asus Chromebook Vibe CX55 (CX5501FEA-NA0275)* für 619 statt 699 Euro (UVP). Der Monitor bietet 15,6 Zoll, Full-HD-Auflösung und ein 360-Grad-Scharnier. Die CPU, ein Intel Core i3-1115G4 bietet zwei Kerne, vier Threads und bis zu 4,10 GHz. Der Arbeitsspeicher weist 8 GB Kapazität auf, die verbaute SSD ist 128 GB groß. Die Anschlüsse umfassen HDMI 2.0, 2× USB 3.1, 1 × USB 3.2 und einen Kopfhörerausgang.

Affiliate Angebot Asus Chromebook Vibe CX55 15,6" FHD Display, Intel Core i3-1115G4, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel UHD Graphics

Die beste Ausstattung der reduzierten Asus-Laptops weist das Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA-N90021)* auf, das nun für 719 statt 799 Euro (UVP) angeboten wird. Der 14-Zoll-Monitor ist im Seitenformat 16:10 gehalten und verfügt über 1.920 × 1.200 Bildpunkte. Verbaut ist der Intel-Prozessor Core i7-1235U mit zehn Kernen (zwei P-Cores, acht E-Cores), der auf bis zu 4,40 GHz beschleunigt. Dazu kommen 8 GB RAM und 128 GB SSD-Speicherplatz. Das Asus Chromebook Vibe CX34 Flip bietet Wi-Fi 6E (802.11ax Dual-Band 2×2) und wird mit einem Stylus zur Bedienung ausgeliefert.