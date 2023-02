Snapdragon 8 Gen 3 könnte Apples Chip-Herrschaft beenden

Snapdragon 8 Gen 3 vs. Apple A16

Ein angeblicher Geekbench-Test des Snapdragon 8 Gen 3 wurde in einem südkoreanischen Forum veröffentlicht. Das Ergebnis zeigt nicht nur einen neuen Cortex-X4-Prime-Core als Performance-Kern, sondern auch außergewöhnliche Werte von 1.930 Punkte im Single-Core- und 6.236 Punkte im Multi-Core-Score. Zur Orientierung: Das gestern getestete OnePlus 11 mit einem Snapdragon 8 Gen 2 erreichte 1.170 und 4.813 Punkte. Und jetzt Ihr!

Die Zahlen sind deutlich höher als die des A16-Bionic-Chip, der mit demselben Benchmark-Tool einen Durchschnitt von 1.800 und 5.300 Punkten erreicht. Es ist jedoch noch zu früh um zu sagen, wie sich der Snapdragon 8 der 3. Generation gegenüber dem kommenden A17-Bionic-Prozessor schlägt.

Neben der verbesserten synthetischen Leistung, soll das Qualcomm-Silizium der nächsten Generation auch 20 Prozent weniger Strom verbrauchen. Im Gegensatz dazu war der Snapdragon 8 Gen 2 laut Qualcomm 40 Prozent energieeffizienter als der Snapdragon 8 Gen 1.

Das Motorola Edge 40 Pro war das erste angekündigte Smartphone, das mit dem Snapdragon 8 Gen 2 erschien. / © Motorola

Und so solls gehen

Demnach wird der kommende Flaggschiff-Prozessor eine 1 + 5 + 2-Konfiguration verwenden, bei der der Effizienzkern zugunsten eines Leistungskerns wegfällt. Außerdem behauptet der Informant und Analyst Ming-Chi Kuo, dass TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) der exklusive Hersteller des SoCs sein wird, das abermals im 4-Nanometer-Verfahren hergestellt wird.

Es ist unklar, welche Android-Premium-Smartphones auf der Plattform laufen werden. Auch Samsung könnte für seine 2024er S-Klasse, beispielsweise in Form des Galaxy S24 Ultra weiterhin mit Qualcomm zusammenarbeiten. Da der Kollege Ming-Chi Kuo sich in den vergangenen Tagen ein hartes Battle mit dem Bloomberg Redakteur Mark Gurman in Apple-Fragen geliefert hat und am Ende nur einer Recht haben kann (wenn überhaupt), gilt auch bei dieser News, ein Brise Skepsis walten zu lassen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Zur Geräte-Datenbank

Unabhängig davon wollen wir von Euch wissen, ob Ihr glaubt, dass diese vielversprechenden Verbesserungen des Qualcomm-Chips Euch dazu bringen werden ein Android-Flaggschiff dem iPhone 15 Pro Max vorzuziehen?