Samsung Galaxy S24 Ultra: Tippgeber prognostiziert neue Periskop-Kamera mit variabler Blende

Manchmal erzeugt die Technik-Blase schon ein paar kuriose Fundstücke: So berichtet ein in Samsung-Fragen recht zuverlässiger Tippgeber erste Informationen zum Samsung Galaxy S24 Ultra zu haben. Im Speziellen geht es um die voraussichtliche Quad-Kamera des Samsung-Flaggschiffs für das Jahr 2024. Samsung soll wohl nach drei Jahren erstmalig Veränderungen an den Telezoom-Kameras vornehmen.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit neuer Kamera-Technologie

Keine Frage: Angesichts dessen, dass aktuell das Samsung Galaxy S22 Ultra im Handel erhältlich ist und noch nicht einmal das Samsung Galaxy S23 Ultra offiziell auf den für Anfang Februar vermuteten Unpacked Event präsentiert wurde, sind Informationen zu dem Samsung Galaxy S24 Ultra, gelinde gesagt, etwas befremdlich. Selbstredend können sich bis zum Frühjahr 2024 noch einige Dinge an den Planungen und Umsetzungen des übernächsten Samsung-Flaggschiffs ändern. Doch in der Tat sitzen die Samsung-Ingenieure bereits am Ultra-Premium-Smartphone-2024.

Und aus einer solchen Quelle schöpft vermutlich auch der Tippgeber "Ice Universe" seine Informationen ab, welche uns darüber in Kenntnis setzen, dass Samsung 2024 nach drei Jahren auch einmal die beiden Telezoom-Kameras wechseln wird. Das bedeutet sowohl der Image-Sensor als auch die Optik an sich. Die neue 200-MP-Kamera – über die man bislang vermutet, dass es sich um einen verbesserten ISOCELL HP1 handelt – wird wohl auch 2024 zum Einsatz kommen und maximal leichte Modifikationen in der Software erfahren.

The Galaxy S24 Ultra is expected to replace the telephoto sensor and adopt a new solution. I think the main camera will remain the same or be slightly changed. — Ice universe (@UniverseIce) December 28, 2022

LG Innotek liefert die innovative Telezoom-Kamera

Genaue Angaben sind natürlich in diesem frühen Stadium vakant. Doch in dem Zusammenhang könnte der im April 2021 verloren gegangene Landebruder LG wieder ins Spiel kommen. Die wollen nämlich auf der kommenden CES (Consumer Electronic Show), vom 5. bis zum 8. Januar 2023 in Las Vegas neue Kamera-Zoom-Module vorstellen. Die Periskop-Kameras sollen dabei eine 4- bis 9-fachen verlustfreie Vergrößerung bieten. Diese deutlich flacheren Module sollen laut LG Innotek bereits den nagelneuen Snapdragon 8 Gen 2 unterstützen.

Wird der südkoreanische Branchenkollege Samsung, die neuen LG-Telezoom-Kameras mit bis zu 9-facher verlustfreier Vergrößerung im Galaxy S24 Ultra verwenden? / © LG / edit by NextPit

Das in Verbindung mit der bereits von Huawei im Mate 50 Pro (zum Hands-on) präsentierten variablen Blende, könnte Samsung und das Galaxy S24 Ultra erneut an die Spitze der Experten bei DXOMARK zurück katapultieren. Wir sind gespannt!

Das Huawei Mate 50 Pro begeistert durch seine ungewöhnliche variable Blende. / © NextPit

Ihr auch? Dann schreibt uns doch gern ein paar Worte in den Kommentarbereich, ob eine derartig verbaute Kamera-Technologie ein Game-Changer für Euch wäre.