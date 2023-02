Samsung-Galaxy-S23-Serie kann den Akku beim Laden umgehen

Game Booster des Samsung Galaxy S23 bietet "Akku-Bypass-Funktion"

Seit etwas über eine Woche ist die neue Samsung-Galaxy-S23-Serie nun offiziell. Nach und nach kommen neue Erkenntnisse ans Tageslicht, die von der amtierenden Nummer Eins der Smartphone-Verkäufe, so noch gar nicht kommuniziert wurden. Ein klassisches Beispiel ist eine sogenannte "Akku-Bypass-Funktion", welche in einem YouTube-Video von "NL Tech" dargestellt wird. Die in der App "Game Booster" entdeckte Funktion "Pause USB Delivery" kann das Gerät direkt über ein PD-zertifiziertes Netzteil oder Ladegerät mit Strom versorgen, anstelle den "Umweg" über den Akku zu machen.

So aktiviert Ihr die Akku-Bypass-Funktion im Galaxy S23

Wer mit seinem nagelneuen Samsung Galaxy S23 überprüfen möchte, ob Ihm diese Funktion auch zur Verfügung steht, geht wie folgt vor. Die Funktion "Pause USB Delivery" ist nur über Samsung "Game Booster"-App zugänglich und wird nur unterstützt, wenn Ihr ein USB-PD-Ladegerät verwendet. Der Akkustand des Android-Smartphones muss über 20 Prozent liegen. In der App findet Ihr dann unter "More" und "Game Booster" ziemlich weit unten den Menüpunkt "Pause USB Power Delivery". Die Funktion soll eine Überhitzung des Telefons verhindern, da sie den Akku beim Laden umgeht und stattdessen den Strom direkt an das Gerät sendet.

Aktiviere den Akku-Bypass auf dem Galaxy S23 über die App Game Booster. / © YouTube/u/NLTech

Die Funktion hat gleich mehrere Vorteile: Die wichtigste dürfte aber sein, dass der Prozessor so wenige Abwärme von dem Akku abbekommt, der sich gerade bei Schnellladegeräte stark erhitzt. Zusätzlich trägt es natürlich auch dem allgemeinen Akkuzustand positiv bei, da der so bei intensiven Spielesessions, welche in der Regel viel Strom verbrauchen, den Akku so deutlich entlastet.

In dem genannten Video ist deutlich zu sehen, wie der Stromverbrauch bei der eingeschalteten Funktion auf 6 Watt sinkt. Verglichen mit der ausgeschalteten "Akku-Bypass-Funktion" geht eine höhere Watt-Zahl mit 17 Watt durch das Ladekabel. Eben jener Effekt führt auch zu höheren Temperaturen des Akkus.

Akku-Bypass im Vergleich zum regulären Laden beim Samsung Galaxy S23 / © YouTube/u/NLTech

Funktion noch nicht für alle verfügbar

Derzeit könnte die "Pause USB Power Delivery"-Funktion nur für bestimmte regionale Varianten verfügbar sein und nicht für alle Galaxy-S23-Modelle von Hause aus. Unsere Testmodelle haben diese Funktion leider nicht. Auch nach einem Update der "Game Booster"-App war diese Funktion noch nicht verfügbar. Denkbar das Samsung dieses Feature erst mit einem "One UI 5.1"-Update oder zukünftigen Smartphones wie dem Samsung Galaxy Z Fold 5 realisiert.

Was haltet Ihr von der Batterieumgehung auf eurem Mobilgerät? Meint Ihr, Samsung sollte diese Funktion auch für andere Geräte anbieten?