Zenfone 8 & Zenfone 8 Flip vorgestellt: Revival des Selfie-Kings

Das Zenfone 8 und das Zenfone 8 Pro sind ab heute für 599€ oder 799€ erhältlich. Das "normale" Zenfone 8 ist so etwas wie das iPhone 12 Mini der Android-Welt und hat mit seinem kompakten Design ein interessantes Hauptverkaufsargument. Das Zenfone 8 Flip stellt im Grunde genommen die Pro-Variante dar und hier gibt's die ikonische Flip-Kamera des Vorgängermodells.

Nachfolgend fasse ich Euch alle Infos zu den beiden Smartphones zusammen. Ihr könnt Euch auch mein Hands-On zum Zenfone 8 ansehen, während Ihr auf meinen vollständigen Testbericht in der nächsten Woche wartet.

Asus Zenfone 8: Das 0-Bullshit-Flaggschiff

Das Asus Zenfone 8 ist ein ziemlich ausgewogenes High-End-Smartphone, das ohne viel Schnickschnack auskommt.

Denn hier finden wir einen Snapdgragon 888, der mit bis zu 16 GB LPDDR5-RAM gekoppelt wird. Dazu kommt ein 120-Hz-Amoled-Bildschirm und eine IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubresistenz. Diese High-End-Ausstattung steht ein wenig im Gegensatz zu einem ziemlich kleinen 4000-mAh-Akku, der Schnellladung mit gerade einmal 30 Watt und dem Dual-Fotomodul mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Sensor.

Ich spreche in meinem Hands-On ausführlicher darüber, aber auch hier schon mal kurz: Das Zenfone 8 erinnert mich wirklich an ein Google Pixel, zum Beispiel in puncto Design: Mit der Rückseite aus mattem Glas, dem Dual-Kamera-Modul ohne unnötige Makro-Sensoren und dem flachen Display mit deutlichem "Kinn" ist es fast so kompakt wie das Google Pixel 5.

Asus ist einer der wenigen Android-Hersteller, der Apples Vorbild folgt und an ein Revival der kompakten Smartphones glaubt. In Zeiten des Overkills und der Superlative, die von Samsung oder Oppo lanciert werden, scheint Asus mit dem Zenfone 8 ein eher vernünftiges und dezentes Smartphone anbieten zu wollen.

Asus Zenfone 8 Flip: Ein Pro-Modell, wirklich?

Das Zenfone 8 Flip ist nun eher ein Zenfone 8 Pro, das seinen Namen nicht aussprechen will. Damit ist es aber streng genommen ein viel "klassischeres" Flaggschiff. Auf den ersten Blick fällt dabei im Vergleich zum Basis-Zenfone 8 das drehbare Kameramodul auf, das Asus schon 2019 beim Zenfone 6 eingeführt hat.

Die berühmte Flip-Kamera bietet genau die gleichen Sensoren, allerdings ergänzt um ein 8-MP-Teleobjektiv, das einen 3-fachen optischen Zoom bietet. Der Flip-Mechanismus der Kamera ermöglicht es Euch, das rückwärtige Kameramodul für Selfies zu verwenden. Selfies sollten somit mal wieder richtig gut werden und das Display wird darüber hinaus nicht durch eine Notch entstellt.

Das Zenfone 8 Flip und die bekannte Flip-Kamera von Asus / © Bilder: Asus / Bearbeitung: NextPit

Wie Ihr sehen könnt, ist das Zenfone 8 Flip das Modell, das voraussichtlich die besseren Fotos machen wird. Außerdem ist es mit einem größeren 5000-mAh-Akku ausgestattet.

Allerdings hat Asus beim Flip-Modell einige Abstriche gemacht. Das ist ärgerlich, da es sich dabei ja im Grunde genommen um die Pro-Version handelt. Der Bildschirm des Zenfone 8 Flip begnügt sich beispielsweise mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz gegenüber 120 Hz beim Basis-Zenfone 8. Wir verlieren auch den 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss und die IP68-Zertifizierung. Kurz gesagt, normalerweise werden Kompromisse beim Basismodell gemacht, nicht bei der Pro-Version.

Asus Zenfone 8 vs Zenfone 8 Flip: Spezifikationen

Asus Zenfone 8 vs. Zenfone 8 Flip Technische Daten im Vergleich Specs Asus Zenfone 8 Flip Asus Zenfone 8 Flip Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 888 Speicher 8/128 GB

8/256 GB

16/256 GB

LPDDR 5/UFS 3.1 8/256 GB

LPDDR 5/UFS 3.1 Erweiterbarer Speicher? Nein Ja, bis zu 2TB Bildschirm 5,9-Zoll-Amoled

Full HD+ 1080 x 2400, oder 445 ppi

120 Hz Bildwiederholrate

240 Hz Touch-Abtastrate

1100 nits maximale Helligkeit 6,67-Zoll-Amoled

Full HD+ 1080 x 2400

90 Hz Bildwiederholrate

200 Hz Touch-Abtastrate

1100 nits maximale Helligkeit Kamera-Modul 64 MP Hauptobjektiv : Sony IMX 686, Blende f/1.8, 2x1 OCL PDAF, OIS

: Sony IMX 686, Blende f/1.8, 2x1 OCL PDAF, OIS Ultra-Weitwinkel 12 MP : Sony IMX363, f/2.2 Blende, 113° FOV, Dual PDAF

: Sony IMX363, f/2.2 Blende, 113° FOV, Dual PDAF 12 MP Selfie: Sony IMX663, f/2.45 Blende, 76.5° FOV, Dual PDAF 64 MP Hauptobjektiv : Sony IMX 686, Blende f/1.8, 2x1 OCL PDAF, OIS

: Sony IMX 686, Blende f/1.8, 2x1 OCL PDAF, OIS 12 MP Ultraweitwinkel : Sony IMX363, f/2.2 Blende, 113° FOV, Dual PDAF

: Sony IMX363, f/2.2 Blende, 113° FOV, Dual PDAF 8 MP-Teleobjektiv: 3-fach optischer, 12-fach digitaler Zoom

3-fach optischer, 12-fach digitaler 12 MP Selfie: Sony IMX663, f/2.45 Blende, FOV 76.5°, Dual PDAF Video 8K UHD (7680x4320) bei 24 FPS + EIS für Hauptobjektiv

4K UHD (3840x2160) bei 30/60 FPS + EIS für Ultraweitwinkel

1080p FHD bei 30/60 FPS mit HyperSteady-Modus

720p bei 30 FPS Noch nicht bekannt, Update folgt. Batterie 4000 mAh

HyperCharge 30W Schnellladung

Inklusive Ladegerät 5000 mAh

HyperCharge 30W Schnellladung

Inklusive Ladegerät OS ZenUI 8 basierend auf Android 11 ZenUI 8 basierend auf Android 11 Audio Zwei Stereolautsprecher mit Dirac HD Sound

3,5 mm Klinke mit Qualcomm WCD9385 Aqstic Codec (Hifi DAC)

Bluetooth LDAC + aptX HD / aptX adaptiv / AAC-Codec Zwei Stereolautsprecher mit Dirac HD Sound

Bluetooth-Codec LDAC + aptX HD / aptX adaptiv / AAC Konnektivität Wifi 6E / Bluetooth 5.2 / NFC / LTE / 5G / Dual SIM / Dual nano SIM Wifi 6E / Bluetooth 5.2 / NFC / LTE / 5G / Dual SIM / Dual nano SIM IP-Zertifizierung IP68 Nein Abmessungen & Gewicht 148 x 68,5 x 8,9 mm

169 g 165,4 x 77,28 x 9,6 mm

230 g Farben Obsidian Schwarz / Horizon Silber Obsidian Schwarz / Horizon Silber Preis 599 € 799 €

Asus Zenfone 8 (Flip): Preis & Verfügbarkeit

Das Asus Zenfone 8 und das Zenfone 8 Flip sind ab diesem Mittwoch, 12. Mai, im Handel erhältlich. Das Basis-Zenfone 8 gibt es in drei Speicherkonfigurationen:

8/128GB: 669 €

8/256 GB: 729 €

16/256 GB: 799 €

Das Zenfone 8 Flip ist nur in einer einzigen Konfiguration mit 8GB RAM und 256 Gigabyte internem Speicher erhältlich. Hierfür zahlt Ihr 799 Euro. Ein zeitlich begrenztes Angebot im offiziellen Asus-Store ermöglicht es Euch zudem, das Basis-Zenfone 8 mit 8 / 128 GB für 599 € statt 669 € zu kaufen.

Wie findet Ihr die neuen Zenfone-Modelle? Begrüßt Ihr das kleinere Display im Zenfone 8 oder glaubt Ihr nicht an das Revival der kleinen Handys? Lasst uns in den Kommentaren darüber sprechen.