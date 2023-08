Balkonkraftwerk, EP760 & mehr: Neue Bluetti-Highlights zur IFA 2023

Der Speicher-Hersteller Bluetti bringt zur IFA neue Produkte mit, darunter den Heimspeicher EP760 und eine modulare Powerstation! Hier lest Ihr, welche Neuheiten es auf der Messe geben wird.

Bluetti lädt zum Standbesuch auf der IFA ein. / © Bluetti

Bluetti EP760: Neuer Speicher für PV-Anlagen

Mit der EP600 hat Bluetti bereits einen modularen Heimspeicher im Angebot, den wir bei nextpit auch gerade für Euch testen. Mit der EP760 steht nun eine stärkere Version in den Startlöchern. Zunächst zu wichtigsten Eckdaten: Das Herz des Speichersystems ist ein Wechselrichter, an den Ihr modular zusätzliche Akkumodule anschließen könnt.

Die EP760 setzt hier auf die gleichen B500-Akkus wie die EP600 mit einer Kapazität von jeweils 4.960 Wh. Maximal möglich sind vier Module, also 19,8 kWh Speicher. Bei der Akkutechnologie kommt LiFePO4 zum Einsatz. Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Zellen sind Eisenphosphat-Akkus nicht nur sicherer, sondern auch langlebiger. Bluetti verspricht 3.500 vollständige Ladezyklen bis zu einem Nachlassen der Kapazität auf 80 %. Selbst wenn Ihr den Akku jeden Tag komplett entladet und wieder volltankt, wären das rechnerisch rund zehn Jahre.

Bei der Bluetti EP760 handelt es sich um einen modularen Hausspeicher. / © nextpit

Jetzt zu den Besonderheiten der EP760: Der Wechselrichter dient dank seines speziellen Anschlusses auch als Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Ihr müsst also nicht wie bei der EP600 oder anderen Systemen händisch auf Backup-Betrieb umschalten. Die Umschaltzeit beträgt laut Hersteller 10 ms.

Neben dem Netzbetrieb ermöglicht die EP760 auch eine Solar-Ladung der Zellen. Über die drei MC4-Eingänge könnt Ihr bis zu 9.000 W Solarleistung in den Speicher pumpen. Zum Vergleich: Die EP600 hat nur zwei MC4-Eingänge und schafft damit "nur" 6.000 W.

Ein weiterer großer Unterschied ist die Ausgangsleistung: Die EP760 schafft hier über eine Phase bis zu 7.600 W und eignet sich damit insbesondere für einphasige starke Verbraucher, beispielsweise bestimmte einphasige Ladegeräte für Elektroautos. Ebenfalls spannend: Die EP760 lässt sich auch als Inselanlage nutzen ist muss somit nicht unbedingt angemeldet werden.

Installateure können auf der IFA bei der EP760 und der EP600 kräftig sparen. Bluetti verspricht vor Ort 80 % Rabatt für Erstkäufer einer EP760 oder EP600 in Verbindung mit zwei B500-Akkus. Die Preise der EP760 sind noch nicht bekannt, aber beim Heimspeicher EP600 mit 10 kWh Kapazität bedeutet das einen Preis von 2.500 Euro – zuzüglich Versand und Installationskosten.

Neue Bluetti-Powerstations AC60P und AC180P

Neben dem Heimspeicher wird es auch von den beiden Powerstations AC60 und AC180 zwei neue Versionen geben. Die AC60P und AC180P sind dabei für den stationären Handel gedacht, also für OBI, Toom & Co. Ihr erkennt die "P"-Modelle auf einen Blick, denn sie haben markante, orangefarbene Details am Gehäuse.

Die Bluetti AC60P ist eine modulare Powerstation, die sich mit der B80P erweitern lässt. / © nextpit

Auch unter der Haube gibt es kleine Unterschiede, die für die Modelle aus dem Baumarkt sprechen. Die "P"-Modelle haben nämlich jeweils rund 25 % mehr Kapazität (und sind damit auch einen Tick schwerer). Die übrigen Features sind allerdings identisch.

Unterschied AC60 und AC60P: 403 Wh vs 504 Wh

Unterschied AC180 und AC180P: 1.156 Wh vs 1.440 Wh

Außerdem verspricht Bluetti in seiner Ankündigung neue Solarpanels für Balkonkraftwerke. Auf der Intersolar hatte der Hersteller an seinem Stand bereits starre Glaspanele montiert und dazu auch im Exklusiv-Interview mit nextpit einen Balkonkraftwerk-Wechselrichter inklusive netzsynchroner Speicher-Lösung angekündigt. Die Chancen stehen gut, dass wir hier auf der IFA mehr erfahren.

Nachfolgend findet Ihr noch einmal das Interview von der Intersolar 2023 in München. Wer Bluetti selbst auf der IFA besuchen möchte, findet den Hersteller in Halle 3.2 an Stand 306 – für alle anderen ist nextpit natürlich vor Ort und wird ausführlich über alle Neuheiten berichten!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Bluetti. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.