Android 14 schützt Euch vor 2G-Angriffen!

Obwohl sich Smartphones und Tablets meist auf neuere Mobilfunkgenerationen wie 4G und 5G verlassen, unterstützen diese Geräte immer noch ältere Netzarten wie 2G. Diese veralteten Technologien bergen grundlegende Sicherheitsbedrohungen und ein höheres Risiko für Cyberangriffe. In Android 14 verbessert Google die 2G-Nutzung für Unternehmen und die Sicherheit von Mobilfunknetzen für allgemeine Nutzer.

2G auf Android-14-Geräten bei Angriffen deaktivieren

Das große Android-Update wird sich zuallererst mit den größten Risiken befassen, die mit einem 2G-Netzwerk verbunden sind. Das betrifft insbesondere Angreifer, die sich die veralteten Sicherheitsfunktionen von 2G zunutze machen und ausgeklügelte Wege finden, um ein Zielgerät auf dieses Netz herunterzustufen.

Um dem entgegenzuwirken, ermöglicht Google den Administratoren von Android, ihr verwaltetes Hardwaresystem so zu gestalten, dass es kein 2G-Netz nutzen kann, und zwar auch aus der Ferne. Gleichzeitig verfügen unterstützende Telefonmodelle bereits über eine Funktion, mit der ein Besitzer die Nutzung von 2G direkt auf seinem Device deaktivieren kann, wenn eine Bedrohung vorliegt.

Google führt mit Android 14 eine Sicherheitsfunktion ein, mit der die Nutzung des 2G-Netzes und der Null-Chiffre-Verbindung deaktiviert werden kann. / © Google

Schutz gegen Null-Chiffre-Kryptografie im Mobilfunknetz

Was den meisten Nutzern zur Verfügung steht, ist ein verbesserter Schutz vor Null-Chiffre-Verbindungen im Mobilfunknetz. Bei dieser Art von Angriffen, wie z. B. dem Stingray, wird das Netzwerk in der Regel so getäuscht, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Stattdessen können kriminelle Informationen wie SMS und Anrufe, die zwischen einem Netzwerk und einem Gerät ausgetauscht werden, abfangen und abhört werden.

Google hat dieses Problem gelöst, indem es den Nutzern die Möglichkeit gibt, Null-Chiffre-Kryptografie-Verbindungen über Euer Smartphone auf der Modem-Ebene zu deaktivieren. Auch wenn sie ausgeschaltet ist, ist die Kommunikation laut Google immer noch möglich, sodass die Nutzer:innen in Notfällen weiterhin Anrufe tätigen können. Diese Funktion soll in Android 14 integriert werden, sodass noch in diesem Jahr kompatible Geräte ausgeliefert werden können.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Google reduziert sein preiswertestes Pixel-Phone! Tarifvergleich

Abgesehen von diesen beiden Neuerungen, welche anderen Sicherheitsfunktionen wünscht Ihr Euch von Google für das Android 14? Schreibt uns Eure Meinung in den Kommentarbereich.