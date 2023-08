Der Magic Eraser von Google wird im Pixel 8 noch magischer!

Googles Magic Eraser Tool , das bekanntlich die Kraft der KI nutzt, wurde mit dem Pixel 6 eingeführt. Später wurde es auf weitere Android-Smartphones und iPhones ausgeweitet. Jetzt scheint Google an einer Version zu arbeiten, die verschiedene Arten von Audio aus Videoclips entfernt und die höchstwahrscheinlich auf dem Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro ab Werk erscheinen wird.

Obwohl Google noch nichts über die Pixel-8-Smartphones bestätigt hat, wurde am Wochenende ein angebliches Werbematerial von einem zufälligen Nutzer auf X (früher bekannt als Twitter) geteilt.

Ein durchgesickertes Werbevideo zeigte die neue "Audio Magic Eraser"-Funktion auf dem Google Pixel 8 Pro. / © X/u/ EZ

In dem gezeigten Videoclip wurde das unangekündigte Pixel 8 Pro mit einer neuen Funktion namens "Audio Magic Eraser" vorgestellt. Das Bearbeitungswerkzeug wurde als eine Version von Magic Eraser entdeckt – aber eben für Videos. Allem Anschein nach ist das Tool in der Lage, die relevanten Geräusche in Videos zu identifizieren und erlaubt dem Nutzer dann, die Audiosignatur auszuwählen, die minimiert oder entfernt werden soll.

Es kann auch Hintergrundgeräusche, Menschen und Musik als die Arten von Geräuschen in Videos identifizieren und auf ein Minimum reduzieren. Wir würden jedoch nicht ausschließen, dass es neben den genannten Funktionen noch weitere Kategorien gibt.

Das Google Pixel 8 Pro hat eine überarbeitete Kamerainsel und verfügt über einen Temperatursensor. / © X/u/EZ

Das Google Pixel 8 Pro hat ein ähnliches Design wie die ersten Renderings und verfügt über einen überarbeiteten Kamerabuckel und einen neuen Temperatursensor dahinter. Es sieht so aus, als ob das Android-Flaggschiff von Google in einer neuen blauen Farbvariante angekündigt werden soll, was höchstwahrscheinlich auch beim kleineren Pixel 8 der Fall sein dürfte.

Basierend auf Googles bisherigen Pixel-Veröffentlichungen wird die Pixel-8-Serie mit Android 14 ausgestattet sein und könnte im Oktober auf den Markt kommen. Die gerüchteweise angekündigte Pixel Watch 2 mit Aluminiumgehäuse und Ultrabreitband-Konnektivität wird voraussichtlich zur gleichen Zeit auf den Markt kommen.

Werden der Audio Magic Eraser und andere exklusive Software-Features Euch womöglich davon überzeugen, das Google Pixel 8 zu kaufen? Verratet uns gern Eure Antworten in den Kommentaren.