Neue Saugroboter von Xiaomi im Vergleich: X10 vs X10+, S10 vs S12+

Xiaomi-Saugroboter mit Wischfunktion im Vergleich

Das Top-Modell aus dieser Tabelle hat Xiaomi bereits 2022 vorgestellt – alle anderen Modelle folgten dann am 22. Mai 2023. Das volle Programm gibt's nur beim Top-Modell Xiaomi X10+, das übrigens mit dem hervorragenden Dreame L10s Ultra (zum Test) nahezu baugleich ist.

Ein Hinweis noch, bevor wir uns die Modelle im Detail ansehen: Zum Launch am 22. Mai hat Xiaomi eine Early-Bird-Aktion gestartet, bei der die Saugroboter für 30 Tage deutlich rabattiert sind. Die Aktion läuft auf der Xiaomi-Webseite und auf Amazon.de.

Xiaomi X10+: Top-Modell mit Vollausstattung

Der grandiose Dreame L10s Ultra ist quasi baugleich mit dem Xiaomi X10+. / © NextPit

Beim Xiaomi X10+ müsst Ihr keine Abstriche machen, was Features angeht. Das 2022 vorgestellte Top-Modell hat eine starke Saugleistung und wischt mit zwei rotierenden Wischpads zudem sehr gründlich. Die Station saugt den Staub aus dem im Saugroboter integrierten Tank automatisch ab und füllt sauberes Wasser zum Wischen nach. Und das beste: Die Wischpads werden in der Station nach dem Reinigungsvorgang gespült und sogar trockengeföhnt. So viel Komfort hat aber natürlich seinen Preis. Der Xiaomi X10+ kostet derzeit 799,99 Euro.

Xiaomi X10: Saugroboter mit Staub-Station

Wer genau hinsieht, merkt den Unterschied: Der X10 parkt anders als der X10+ vorwärts ein, da die Station die Wischplatte nicht reinigt. Hier wird nur der Staub abgesaugt. / © NextPit

Wenn Euch das Wischen nicht so wichtig ist, dann ist der Xiaomi X10 womöglich das richtige Modell für Euch. Anstelle von zwei rotierenden Wischpads wie beim X10+ gibt es hier nur eine vibrierende Wischplatte. Was die Saugfähigkeiten angeht, hat der X10 allerdings das volle Programm zu bieten. Neben der 4.000 Pa starken Saugleistung gibt's auch hier eine Absaugstation, die den im Saugroboter integrierten Tank nach jedem Reinigungsvorgang leert. Ist Euch die Wischfunktion also nicht so wichtig, dürfte Euch das derzeit 449,99 Euro teure Modell ausreichen.

Xiaomi S10+: Saugroboter mit Doppel-Wischpads

Der Xiaomi S10+ hat vorne eine RGB-Kamera sowie eine 3D-Kamera verbaut, um Hindernisse exakt zu erkennen und zu vermeiden – so wie der X10+. Der X10 verzichtet allerdings auf die 3D-Kamera. / © NextPit

Zugegeben, nun wird es etwas kompliziert in Xiaomis Saugroboter-Portfolio – mit dem S10+. Dieses Modell verzichtet komplett auf die Absaugstation, stattdessen ist im Lieferumfang lediglich eine kleine Ladestation enthalten. Dafür bietet der Xiaomi S10+ aber wieder die beiden rotierenden Wischmops aus dem X10+ – und dessen 3D-Kamera auf der Vorderseite. Damit bietet der S10+ also starke Reinigungsqualitäten, Ihr müsst aber eben doch immer ran und Wasser nachfüllen sowie den Staubtank leeren. Kostenpunkt: 399,99 Euro.

Xiaomi S12: Saugroboter mit Wischplatte

Der Xiaomi S12 (links) verzichtet auf die fortschrittliche Hinderniserkennung der S10+ (rechts). / © NextPit

Leider wird beim nächsten Modell Xiaomis Nomenklatur nicht verständlicher. Der S12 ohne Plus verzichtet nämlich wieder auf die rotierenden Wischpads und zieht stattdessen wieder ein Wischtuch hinter sich her – also wie der X10 ohne Plus. Außerdem müsst Ihr beim S12 wieder auf die 3D-Kamera verzichten, die zur präzisen Hinderniserkennung dient. Immerhin: Alle Modelle bis hierher setzen auf den LiDAR-Scanner auf der Oberseite, der auch im Dunkeln für eine genaue Navigation und Kartierung taugt. Kostenpunkt für den Xiaomi S12: 269,99 Euro.

Xiaomi E12: Einsteiger-Saugroboter

Daft Punk hat angerufen – die wollen ihren Saugroboter zurück. / © NextPit

Das letzte Modell klingt nach Glühbirnen-Fassung, ist aber ein Saugroboter der Einsteigerklasse. Der wohl wichtigste Kompromiss beim E12 gegenüber allen anderen Modellen: Er verzichtet auf die LiDAR-Navigation und setzt stattdessen auf ein optisches System. Soll der Sauger nur tagsüber arbeiten und habt Ihr keine extrem empfindlichen Möbel, dann sollte das allerdings keine große Rolle spielen. Daneben bietet der Xiaomi E12 die gleiche 4.000-Pa-Saugleistung wie alle anderen Xiaomi-Saugroboter, setzt wie der S12 auf eine Wischplatte und verzichtet natürlich ebenfalls auf eine Absaugstation. Dafür geht's preislich mit den Early-Bird-Angeboten aber auch schon bei 179,99 Euro los.

Was sagt Ihr zu Xiaomis Saugroboter-Lineup? Braucht Ihr eine Wischfunktion? Und kommt Ihr auf die wirre Nomenklatur klar? Ich freu mich auf Eure Kommentare! Und natürlich warten wir sehnlich auf Testgeräte der Saugroboter und werden diesen Vergleich dann hoffentlich bald mit den Testberichten aktualisieren.