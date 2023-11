Black-Friday-Sale bei Jackery: Powerstations so günstig wie nie!

Ist denn schon Weihnachten!? Na ja, nicht ganz – aber bei Jackery stehen die Vorzeichen bereits voll auf Black Friday. In diesem Zusammenhang bietet Jackery vom 06. bis zum 28. November zahlreiche Powerstations und Solarpanels zu Bestpreisen an. Dabei spart Ihr auf ausgewählte Produkte bis zu 58 Prozent. nextpit hat für Euch die besten Angebote herausgesucht und alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Welche Angebote lohnen sich im Jackery Black-Friday-Sale?

Jackery Explorer 1500 Pro

Fangen wir bei der Explorer 1500 Pro an. Die 17 kg schwere Powerstation hat eine Kapazität von 1,5 kWh. Komfort ist eine der Hauptstärken von Jackery. Wie wir bereits in unserem ausführlichen Test der Explorer 1000 Plus begutachtet haben, hat auch die Explorer 1500 fast das identische Design.

Konkret hat die Jackery-Powerstation ein quadratisches Design und einen klappbaren Tragegriff. Die Explorer 1500 Pro misst dabei 26,9 × 38,4 × 30,8 cm. Somit wird das Verstauen im Kofferraum kein Problem. Im Gegenteil, Ihr könnt sogar noch weiteres Gepäck auf der Powerstation platzieren.

Und die Leistung? An der mangelt es der Explorer 1500 Pro ebenfalls nicht. Ihr bekommt konstant 1.800 W aus der Powerstation, mit kurzzeitigen Leistungsschüben von 3.600 W. Um die ganze Leistung aus Eurer portablen Stromquelle zu bekommen, stehen Euch folgende Anschlüsse zur Verfügung:

2x USB-A-Anschlüsse mit 18 W

2x USB-C-Ports mit 100 W

1x 12-V-Autoanschluss

2x Schuko-Steckdosen

Zu guter Letzt noch ein Wort zur Kapazität des Akkus: Jackery verspricht 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität nach 2.000 Lade- und Entladezyklen.

Die unverbindliche Preisempfehlung der Jackery Explorer 1500 Pro liegt bei 1.599,00 Euro. Der bisherige Bestpreis lag vor einigen Tagen bei 1.199,00 Euro. Mit dem jetzigen Angebot von 999,00 Euro ist die Explorer 1500 Pro um satte 38 Prozent reduziert und das erste Mal unter die 1000-Euro-Marke gefallen. Aus unserer Sicht ein sicherer Schnapper, den Ihr Euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Solargenerator 1500 Pro

Euch hat das Angebot der Explorer 1500 Pro voll überzeugt, Ihr sucht aber noch nach einer Möglichkeit, die Powerstation unterwegs laden zu können? Auch dafür hat Jackery ein Hammer-Angebot für Euch parat. Denn Jackery bietet Euch die Explorer 1500 Pro auch als Solargenerator mit dem SolarSaga-200W-Panel an. In unserem Test des SolarSaga 200, haben wir Gefallen am Komfort-Aspekt gefunden.

Der Solargenerator 1500 Pro ist eine klasse Ergänzung für Euren Camping-Trip, wenn Ihr unterwegs Strom benötigt. / © Jackery

Besonders praktisch: Jackery hat magnetische Pads verbaut, damit das Zusammenklappen besonders flott geht, sollte das sich das Wetter bei Eurem Camping-Trip schlagartig verschlechtern. Das SolarSaga 200 ist nach IP67 staudicht und gegen Spritzwasser geschützt. Zu guter Letzt hat Jackery Ösen am Panel verbaut, damit Ihr den mobilen Energiespender sicher aufstellen könnt.

Das Jackery SolarSaga 200 hat ein ansehnliches Design. / © nextpit

Der Jackery Solargenerator 1500 Pro kostet Euch nach unverbindlicher Preisempfehlung 2.289,00 Euro. Während des Black-Friday-Sales spart Ihr 38 Prozent auf das Bundle und könnt Euch das Paket zum absoluten Bestpreis für 1.419,00 Euro sichern.

Solargenerator 500

Mit dem Solargenerator 500 bietet Euch Jackery die Explorer 500 mit dem SolarSaga 100W für gerade mal 399,00 Euro an. Für den Rabatt benötigt Ihr allerdings einen Gutschein-Code, den Ihr für die Anmeldung mit Eurer E-Mail-Adresse erhaltet. Im Anschluss bekommt Ihr den Solargenerator 500 für schlappe 399,00 Euro und spart dabei fast 550 Euro!

Die Jackery Explorer 500 wiegt 6 kg und kommt mit den Maßen 19 × 30 × 24 cm daher. Die Powerstation hat eine Kapazität von 518 Wh. Die kleine Energiekiste ballert konstant 500 W aus. In der Spitze sind kurzzeitig sogar 1.000 W drin. Damit Ihr alles aus der komfortablen Powerstation herausbekommt, könnt Ihr bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

Klein, aber sehr nützlich: Der Jackery Solargenerator 500. Farblich passen das Panel und die Powerstation bestens zusammen. / © Jackery

Die Jackery Explorer 500 bietet folgende Anschlüsse:

1x DC-Ausgang

1x Autoanschluss

3x USB-A-Anschlüsse

1x Schuko-Steckdose

Jackery verbaut Lithium-Ionen in der Powerstation, die laut Hersteller 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität nach 500 Zyklen haben sollen. Der Solargenerator ist nicht nur klein, sondern auch leise. Jackery gibt die Lautstärke im Betrieb mit 37 db an.

Im Paket enthalten ist zudem noch das SolarSaga 100W. Geht Euch mal der Saft schneller flöten als gedacht, könnt Ihr die Powerstation mit dem Solarpanel mit Solarstrom versorgen. Das Modul wiegt 4,1 kg und misst im aufgeklappten Zustand 121,9 × 53,3 × 5 cm.

Der bisherige Bestpreis des Bundles lag bislang bei 556,00 Euro. Vergesst nicht Euch mit Eurer E-Mail anzumelden, um den 58-Prozent-Gutschein zu erhalten und den Solargenerator für unschlagbare 339,00 Euro abzugreifen.

Eigentlich zu schön um wahr zu sein, aber das sind bei Weitem nicht alle Angebote, die Jackery für Euch parat hält. Neben weiteren Powerstation-Angeboten gibt es Solarpanels sowie Solargeneratoren so günstig wie nie zuvor zu kaufen.

