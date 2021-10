Casa Casi 29: Seht‘s mal positiv – Warum wir alle mal besser drauf sein sollten

Wir haben im "Casa Casi"-Podcast in den letzten Wochen über die Zukunft von Shopping und Arbeit gesprochen. Da bleibt es nicht aus, dass man über den riesigen Wandel sprechen müssen, der unserer Gesellschaft ins Haus steht. Wenn ich mich als Bürger abgehängt fühle, um meinen Job oder direkt um meine Existenz fürchte, dann macht das keine gute Laune, klar!

Wie sich das äußert, sehen wir oft genug in den sozialen Medien und hören es am rauen Ton, der in unserer ziemlich gespaltenen Gesellschaft herrscht. Grund genug, dass Fabi und ich mal gegen diese ganze Negativität vorgehen müssen und eine Handvoll Positivität unters Volk streuen!

Die wunderbare Welt der Amelie Technik

Denn wir merken es natürlich auch in unserer Tech-Bubble: Das Internet zum Beispiel steht da als ein Sündenpfuhl. Dort beschmeißen sich Menschen mit Dreck, es wird abgezockt und gelogen und früher war ja sowieso alles besser. Ähnlich verhält es sich beim Smartphone: Die Kids starren nur noch aufs Display, statt sich zu unterhalten, wir Erwachsenen bilden uns ein, jederzeit für jedermann erreichbar sein müssen. Und generell verblöden wir alle, tindern statt uns wirklich kennen und lieben zu lernen, machen uns komplett abhängig von dieser etwa sechs Zoll großen Wundermaschine.

Genau da müssen wir eben mal reingrätschen und uns mal wieder auf die vielen positiven Dinge besinnen, die uns unsere technologische Welt ermöglicht. Das Smartphone ist doch das Paradebeispiel: Wir finden uns problemlos in fremden Städten zurecht, finden dort nicht nur den Weg, sondern bekommen auch das tollste Restaurant der Welt empfohlen. Google hat es mit Android 12 gerade erst wieder bewiesen, wie inklusiv Tech sein kann. Menschen, die jeweils die Sprache des anderen nicht beherrschen, können quasi in Echtzeit miteinander kommunizieren.

Wenn wir Euch zweimal pro Woche auf kurzzeitig kostenlose Apps hinweisen, belächeln wir vielleicht manches Mal diese kleinen Helfer, die uns beim Rechnen oder Listen erstellen helfen, uns Musik abspielen lassen, Fotos anzeigen usw. Aber wir vergessen dabei oft, was für eine Wunderwaffe so ein Smartphone durch all diese Funktionen ist.