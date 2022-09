Casa Casi 66: Lang oder weilig? Kann es Apple noch?

Apple lud zu seinem jährlichen iPhone-Event und stellte neue iPhones, aber auch neue Wearables vor. Fabi und Casi gehen in dieser Episode nochmal das komplette Apple-Event durch. Sie fragen sich aber auch, wie es um die Innovation in Cupertino steht: Gab es spannende neue Devices – oder eher Produktpflege?

Am Mittwoch war es mal wieder soweit: Apple ballerte ein Produktfeuerwerk raus, bestehend aus vier iPhones, drei Smartwatches und den neuen AirPods Pro. Erwartet hatten wir sie irgendwie alle, sowohl das iPhone 14 mit dem iPhone 14 Plus, dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max im Schlepptau.

Auch bei den Wearables spekulierten wir ja neben der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch SE (2022) auf ein robustes Modell – welches dann mit der Apple Watch Ultra dann ja auch ausgiebig vorgestellt wurde. Alle NextPit-Artikel zum Apple-Event findet Ihr übrigens unten in den Show Notes!

Apple im Jahr 2023: Spannende Updates oder Produktpflege?

Für besagte Apple Watch Ultra hat sich das Unternehmen bei der Präsentation auch richtig viel Zeit gelassen. Vielleicht ein Indiz dafür, wie Apple seine neuen Produkt gewichtet. Die robuste und technisch aufgewertete Smartwatch ist ab sofort jedenfalls unbestritten das Flaggschiff der Apple-Watch-Reihe.

Ehrlich gesagt war das für mich auch das spannendste neue Produkt des Abends. Allerdings kann das natürlich auch daran liegen, dass über die iPhones im Vorfeld nahezu alles längst durchgesickert ist.

Im Podcast sprachen Fabi und ich also darüber, was alles präsentiert wurde und was wir auf den ersten Eindruck davon halten. Wir haben uns aber auch damit beschäftigt, wie Apple die Präsentation aufgebaut hat, welchen Innovationsgrad das Unternehmen 2022 noch hat und wie es um die Nachhaltigkeit bestellt ist.

Hört also gerne rein und verratet uns in den Kommentaren gerne, was Ihr von der Folge, aber natürlich auch von Apples neuen Produkten haltet!

Casa Casi 66: Show Notes

