Corsair-RAM-Deals: DDR5 und DDR4 zu Top-Preisen kaufen

Falls Ihr auf der Suche nach Arbeitsspeicher für Euren Desktop-PC oder einen Laptop seid, dann solltet Ihr die neue Rabattaktion von Amazon nicht verpassen. Dort gibt es nämlich sowohl DDR5- als auch DDR4-RAM von Corsair zu stark reduzierten Preisen. Die Produkte entstammen den Serien Vengeance (RGB) und Dominator Platinum RGB. Wir stellen Euch im Folgenden näher vor, was Ihr erwarten dürft.

Der Schwerpunkt der Aktion liegt auf DDR5-RAM, dem aktuellen Standard für neue PCs. Verwenden lässt er sich in Systemen mit Intels 12. und 13. Core-Generation und AMD-Ryzen-7000-Prozessoren. Die Aktion umfasst aber auch ein DDR4-Kit für ältere Plattformen (oder Intels 12./13. Core-Generation samt Mainboard mit DDR4-Steckplätzen) und kompakte SO-DIMMs mit DDR4-Technologie. Mit Letzterem lässt sich also ein Laptop und auch manche Mini-PCs aufrüsten.

Premium-RAM bis DDR5-6000

Das schnellste reduzierte Kit ist das Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2D6000Z36*. Es stammt aus Corsairs High-End-Modellreihe, die sich durch eine helle, auf Einzel-LED-Basis konfigurierbare Beleuchtung und einen massiven Kühlkörper auszeichnet. Die Kapazität des Kits beträgt 2× 16 GB, freigegeben sind die Module für DDR5-6000 (36-36-36-76) bei 1,35 Volt.

Neben dem etablierten Intel XMP (Extreme Memory Profile) unterstützt der Arbeitsspeicher auch das mit Ryzen 7000 eingeführte AMD EXPO (Extendend Profiles for Overclocking). Die Technologien ermöglichen es, Takt, Timings und Spannung mit einem Klick zu laden, sodass manuelles Einstellen der Einzelwerte entfällt. Der reduzierte Preis für das Kit beträgt 173,99 Euro inklusive Versand. Günstiger gab es das DDR5-Set mit 32 GB bisher noch bei keinem Händler.

Das Kit Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5600C36* setzt auf das gleiche Design, ist allerdings für DDR5-5600 (36-36-36-76) bei 1,25 Volt spezifiziert, bietet kein EXPO und wurde dafür auf 163,99 Euro heruntergesetzt.

DDR5-5600 und DDR5-5200 zum Top-Preis

Corsairs Vengeance-Serie ist preis optimiert. Auch in diesem Fall sind die DDR5-Module mit einem Kühlkörper bestückt, dieser ist aber kompakter und eher funktional gehalten. Auf eine RGB-LED-Beleuchtung müsst Ihr hier also verzichten, dafür stimmt der Preis: Das Kit Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600Z36* mit 2× 16 GB DDR5-5600 ist für die Timings 36-36-36-76 bei 1,25 Volt freigegeben, profilseitig werden sowohl EXPO als auch XMP unterstützt. Es ist bei Amazon für 113,90 Euro inkl. Versand erhältlich, was ebenfalls kein Konkurrent unterbietet. Noch vor ein paar Monaten wäre es undenkbar gewesen, ein 32 GB großes DDR5-Kit zu diesem Preis zu erhalten.

Das Angebot ist sogar so gut, dass es ein weiteres Angebot der Corsair-Rabattaktion schlecht aussehen lässt: Das Kit Vengeance CMK32GX5M2B5200C40* kostet bei Amazon nur noch 119,99 Euro, allerdings unterstützt es offiziell nur DDR5-5200 (40-40-40-77) bei 1,25 Volt. Ans Herz legen würden wir Euch daher eher die schnellere und günstigere DDR5-5600-Variante.

DDR4-3200 für PC und Laptop

Setzt Ihr noch auf den Vorgängerstandard zu DDR5-SDRAM, dann werdet Ihr bei der neuen Amazon-Aktion ebenfalls fündig. Amazon hat den Preis für das Kit Corsair Vengeance CMG16GX4M2E3200C16* auf 50,99 Euro abgesenkt. Inklusive Versand gibt es aktuell keinen günstigeren Händler für den Arbeitsspeicher mit 2× 8 GB Kapazität und einer Freigabe für DDR4-3200 (16-20-20-38) bei 1,35 Volt.

Ebenfalls an der Preisschraube gedreht hat der Versandhändler beim Einzelmodul Corsair Vengeance CMSX8GX4M1A3200C22*. Der 8 GB große DDR4-3200-Riegel ist zum Aufrüsten vieler Laptops und Mini-PCs geeignet. Spezifiziert ist das Modul für 22-22-22-53 und 1,20 Volt, was dem JEDEC-Standard entspricht.

Benötigt Ihr nicht ein Kit, sondern zwei 8-GB-Riegel, dann lohnt sich der Griff zum Kit Corsair Vengeance CMSX16GX4M2A3200C22*, das auf 40,99 Euro reduziert wurde.