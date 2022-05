S21 FE effektiv geschenkt: Deal-Hammer für unter 20 Euro im Monat

NEXT PIT TV

Für alle Samsung Liebhaber hat der Hersteller die Fan-Edition ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um ein Smartphone, das zu einem günstigen Preis die besten Features des eigentlichen Flaggschiffs bietet. Das Galaxy S21 FE gilt hierbei als neuester Zugang der Reihe und erschien erst Anfang des Jahres. Gratis dazu bekommt Ihr noch die passenden Galaxy Buds 2, um auch unterwegs Eurer Lieblingsmusik lauschen zu können.

Das Samsung Galaxy S21 FE verfügt über einen 6,4 Zoll Dynamic AMOLED-Display und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Für die Leistung sorgt ein Snapdragon 888 mit 6 GB RAM und 128 GB internem Arbeitsspeicher. Das Triple-Kamerasystem nutzt eine Hauptkamera mit einer Auflösung von 12 Megapixeln und die Akkulaufzeit ist dank 4.500 mAh ebenfalls solide. Der Clou aber beim S21 FE: Ihr bekommt fünf Jahre lang Sicherheits-Updates ab Verkaufsstart im Januar 2022.

Lohnt sich der Samsung Deal von Deinhandy?

Zusammen mit dem Samsung-Bundle bekommt Ihr eine Otelo Allnet-Flat. Hier habt Ihr insgesamt 20 GB Datenvolumen und könnt eine Bandbreite von 50 MBit/s nutzen. Mit dem Vertrag befindet Ihr Euch übrigens im sehr guten Vodafone-Netz. Ihr zahlt für den Tarif monatlich 19,99 Euro und und spart Euch sogar die Anschlussgebühr von 39,99 Euro, indem Ihr die Mein-Otelo-App herunterladet. Hierfür müsst Ihr lediglich bis zum 31. Mai die App herunterladen und das Formular ausfüllen. Alle Details zum Angebot findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Übersicht Otelo-Samsung-Angebot Eigenschaft Samsung Galaxy S21 FE + Otelo Allnet-Flat Datenvolumen 20 GB Bandbreite 50 MBit/s Allnet-Flat? Ja 5G? Nein Monatliche Kosten 19,99 Euro Einmalige Kosten 4,95 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Mindestlaufzeit 24 Monate Gesamtkosten 484,71 Euro Zum Angebot

Über die 24 Monate zahlt Ihr also 484,71 Euro. Das Smartphone kostet Euch normalerweise rund 490 Euro und die Galaxy Buds sind im Handel für circa 80 Euro zu haben. Das bedeutet, dass Euch das gesamte Angebot deutlich weniger kostet, als die Geräte im Einzelhandel. Darüber hinaus bekommt Ihr hier noch den Otelo-Vertrag, der Euch in der Regel mit einem Smartphone ebenfalls bereits 24,99 Euro im Monat kostet. Ihr seht also, dass Ihr mit diesem Deal nicht wirklich etwas falsch machen könnt.

Auch wenn Ihr Euch im Vodafone-Netz befindet habt Ihr leider keinen Zugang zu 5G. Allerdings ist der neue Mobilfunkstandard bisher kaum verbreitet, was dementsprechend also verkraftbar sein dürfte. Denkt außerdem daran, dass Ihr die Anschlussgebühr nur bis zum 31. Mai zurückerstattet bekommt. Ihr solltet Euch also besser beeilen, solltet Ihr Euch für diesen durchaus interessanten Deal interessieren.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Samsung Galaxy S21 FE für Euch nach wie vor interessant? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!